Após estreia no Santos, Auro projeta clássico contra o Palmeiras

Depois de fazer sua estreia com a camisa do Santos no empate em 1 a 1 com o Fluminense-PI terça-feira, pela Copa do Brasil, o lateral-direito Auro vai ficar à disposição do técnico Fabián Bustos para o clássico contra o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.O jogador projetou o clássico e avaliou o momento do Santos no estadual. Uma vitória no confronto pode ajudar o Peixe a voltar na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. O Santos tem 10 pontos e está em terceiro do Grupo D atrás de Santo André com 11 pontos.