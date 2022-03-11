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Após estreia no Santos, Auro projeta clássico contra o Palmeiras

Jogador entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Fluminense-PI na terça...

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 18:37
Depois de fazer sua estreia com a camisa do Santos no empate em 1 a 1 com o Fluminense-PI terça-feira, pela Copa do Brasil, o lateral-direito Auro vai ficar à disposição do técnico Fabián Bustos para o clássico contra o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.O jogador projetou o clássico e avaliou o momento do Santos no estadual. Uma vitória no confronto pode ajudar o Peixe a voltar na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. O Santos tem 10 pontos e está em terceiro do Grupo D atrás de Santo André com 11 pontos.
- Todos os jogos são difíceis, ainda mais se tratando de Paulistão, que é o estadual mais difícil do Brasil. E domingo é um clássico, jogo grande, então precisamos entrar mais concentrados e sem desligar em nenhum momento do jogo. Creio que será uma grande partida, mas precisamos dos três pontos para seguir na luta pela classificação, então temos que ganhar de qualquer maneira - concluiu Auro.Santos e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 18h30min, no Allianz Parque, em São Paulo.
Crédito: AuropodesertitularnoclássicocontraoPalmeiras(Foto:IvanStorti/Santos

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