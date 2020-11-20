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futebol

Após estreia no Coritiba, Mailton quer ajudar o clube a 'subir na tabela'

Emprestado pelo Atlético-MG, jovem lateral-direito diz que está pronto para ajudar a equipe na competição e conseguir bons resultados no decorrer da temporada
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LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 16:54

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:54

Crédito: Divulgação/Coritiba
A partida contra o Bahia na última segunda (16), não teve o resultado que Mailton e o Coritiba queriam, mas para o lateral-direito a estreia como titular teve um gostinho especial.
Depois do confronto, o camisa 22 do Coxa faz análise do seu primeiro jogo, projeta restante do campeonato, se diz pronto para contribuir com os objetivos do grupo e assumir a titularidade se for da vontade do treinador.- Infelizmente não conquistamos os três pontos como o grupo e eu queríamos, porém eu fiquei feliz por poder estrear, jogar os 90 minutos e sentir o time, o estilo de jogo e suas particularidades. Todo jogador quer atuar, ter ritmo de jogo, principalmente novo como eu (risos), e eu tenho certeza que posso ajudar dentro de campo, representar essa camisa de peso e subir na tabela, esse é o meu objetivo aqui dentro - afirmou o jogador
Mesmo elogiado por sua atuação, Mailton se cobrou e falou em melhorias nas próximas partidas para ajudar a equipe a subir na tabela do Brasileirão.
- É claro que fico feliz em saber que gostaram da minha atuação, mas eu vejo que preciso melhorar, principalmente a questão do ritmo, uma vez que fiquei um bom tempo sem ter sequência de jogo, então, se for da vontade do Rodrigo, estou pronto para ajudar nessa recuperação e a conquistar os pontos que precisamos para nos mantermos na elite - concluiu.
Mailton segue no Coritiba até o final do Brasileirão, e seu próximo compromisso com o time é amanhã (21), às 19h, diante do Flamengo, no Maracanã. O Coxa é o 18º colocado do Brasileirão, com 20 pontos.

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