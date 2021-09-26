Após estreia em Dérbis, Du Queiroz celebra vitória do Corinthians: 'Merecemos muito'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de um jejum em sete Dérbis, o Corinthians voltou a vencer o Palmeiras no último sábado, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021. O clássico foi especial para muitos personagens, entre eles está o jovem Du Queiroz, que enfrentou pela primeira vez o maior rival.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians

Aos 21 anos, o garoto da base corintiana tem sido bastante utilizado por Sylvinho, especialmente na lateral direita, mas diante do Verdão ele foi a campo em sua posição de origem: a de volante, entrando no lugar de Renato Augusto, aos 28 minutos do segundo tempo. Nada mais especial do que disputar seu primeiro Dérbi e sair de Itaquera com uma vitória em um clássico.

- É sempre especial vestir a camisa do Corinthians, ainda mais poder entrar e ajudar a equipe em um jogo como esse. Sabemos o quanto representa essa partida, um dos maiores clássicos do Brasil. Fico feliz de ter feito minha estreia no Dérbi e ainda mais de termos conquistado a vitória - declarou.A jogada do segundo gol, uma pintura marcada por Róger Guedes, teve participação de Du Queiroz em sua construção. Foi do volante o passe para Vitinho, que acionou Guedes na ponta esquerda. Apesar de fazer parte desse lance decisivo, ele dividiu o mérito com todos os companheiros, que estão no caminho certo para buscar as pretensões do clube para esta temporada.

- Foi uma grande vitória de todo o grupo. Lutamos até o fim, conseguimos nos impor bem dentro de casa e saímos com os três pontos. Merecemos muito essa vitória e estamos no caminho certo para buscarmos nossos objetivos.