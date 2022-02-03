Após estreia com gol pelo Flamengo, Marinho brinca sobre concorrência: 'Vamos dar dor de cabeça ao técnico'

Estreante desta quarta-feira, Marinho mostrou estar à vontade vestindo a camisa do Flamengo. Titular diante do Boavista, o atacante atuou nos 45 minutos iniciais, fez boas jogadas individuais e marcou o gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na saída do intervalo, Marinho celebrou o bom início e projetou a disputa pela titularidade no concorrido setor ofensivo do time de Paulo Sousa.- Nosso grupo é muito qualificado. Estou chegando agora, procurando meu espaço, tranquilo e sabendo da concorrência é muito grande. Vamos dar uma dor de cabeça ao treinador. Quero dedicar esse gol ao meu pai, minha mãe, minha família -afirmou o novo camisa 31 do Flamengo ao Cariocão Play.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWMarinho foi substituído no intervalo e, do banco de reservas, viu Pedro e Gabigol completarem o placar na etapa final. Agora, Paulo Sousa inicia a preparação para o seu primeiro clássico no comando do Flamengo. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense no Estádio Nilton Santos.+ Veja a classificação e as próximas rodadas do Cariocão!