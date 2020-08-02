Após estreia, André celebra e valoriza parceria com ex-companheiros da base do Fluminense

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O amistoso entre Botafogo e Fluminense pode ter sido apenas um teste para as duas equipes, mas foi especial para um dos jogadores do lado Tricolor. O volante André, de 19 anos, entrou aos 42 minutos do segundo tempo no lugar de Dodi. Teve poucos momentos em campo, mas o suficiente para fazer a estreia pela equipe profissional. Após a partida, em entrevista à "FluTV", o jovem comemorou a oportunidade.

- Passa na cabeça tudo que passamos para chegar até aqui. Venho me preparando muito por essa oportunidade. Me preparei muito mentalmente. Infelizmente o Hudson se machucou nesta semana. Eu já vinha mentalizando que poderia fazer minha estreia. Felizmente isso aconteceu. É uma sensação muito boa. Toda criança que vira jogador quer passar por isso. Estou feliz. É uma certa pressão e frio na barriga. Mas nós que somos jogadores profissionais temos que estar preparados para tudo. Infelizmente o Yuri foi expulso, mas nossa equipe vem trabalhando muito em conjunto e conseguimos dar conta do recado - disse o jovem volante.

No profissional, André tem a oportunidade de reencontrar muitos jogadores com quem atuou junto nas categorias de base. Joia de Xerém, o volante tem contrato até o final de 2023 e multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros (R$ 190 milhões).