Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após estreia, André celebra e valoriza parceria com ex-companheiros da base do Fluminense
futebol

Após estreia, André celebra e valoriza parceria com ex-companheiros da base do Fluminense

Jovem de 19 anos fez a primeira partida como profissional e é uma das joias de Xerém com multa estipulada em 40 milhões de euros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2020 às 15:42

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 15:42

Crédito: Divulgação
O amistoso entre Botafogo e Fluminense pode ter sido apenas um teste para as duas equipes, mas foi especial para um dos jogadores do lado Tricolor. O volante André, de 19 anos, entrou aos 42 minutos do segundo tempo no lugar de Dodi. Teve poucos momentos em campo, mas o suficiente para fazer a estreia pela equipe profissional. Após a partida, em entrevista à "FluTV", o jovem comemorou a oportunidade.
- Passa na cabeça tudo que passamos para chegar até aqui. Venho me preparando muito por essa oportunidade. Me preparei muito mentalmente. Infelizmente o Hudson se machucou nesta semana. Eu já vinha mentalizando que poderia fazer minha estreia. Felizmente isso aconteceu. É uma sensação muito boa. Toda criança que vira jogador quer passar por isso. Estou feliz. É uma certa pressão e frio na barriga. Mas nós que somos jogadores profissionais temos que estar preparados para tudo. Infelizmente o Yuri foi expulso, mas nossa equipe vem trabalhando muito em conjunto e conseguimos dar conta do recado - disse o jovem volante.
No profissional, André tem a oportunidade de reencontrar muitos jogadores com quem atuou junto nas categorias de base. Joia de Xerém, o volante tem contrato até o final de 2023 e multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros (R$ 190 milhões).
- É uma forma até de tranquilizar. Trabalhamos juntos no sub-17, eu, Marcos Paulo, Calegari, o João Pedro, que foi vendido (para o Watford). Me sinto até mais a vontade e entrosado também. É tentar me preparar mentalmente muito para isso e entrar tranquilo - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados