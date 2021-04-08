Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após especulação com Chelsea, Aguero pode ir para o Tottenham

Atacante do Manchester City está em final de contrato e tem interesse em se manter na Premier League em busca de recorde de artilharia que pertence a Alan Shearer...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 11:04
Crédito: GLYN KIRK / AFP
O atacante Sergio Aguero considera uma mudança para o Tottenham na próxima temporada, segundo o "Telegraph". O atacante está com 32 anos, irá deixar o Manchester City ao final da temporada sem custos e tem o interesse em se manter na Premier League.Nos últimos dias, o argentino também foi especulado no Chelsea, que está em busca de um centroavante no mercado. A equipe de Thomas Tuchel é mais atrativa, uma vez que o clube está próximo de garantir vaga para a próxima edição da Champions League.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, os Spurs correm o risco de perder Harry Kane na próxima temporada e precisariam repor a vaga com um nome de peso. Apesar do interesse de Barcelona e PSG, Aguero quer permanecer na Inglaterra e quebrar o recorde de gols de Alan Shearer, que tem 260 gols contra 181 do argentino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados