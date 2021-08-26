Após entrar em jogo de risco, Robson Reis ganha elogios de Diniz

O Santos teve uma atuação ruim na derrota para o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, no primeiro jogo da disputa das quartas de final da Copa do Brasil. A única notícia positiva foi a atuação do zagueiro Robson Reis. O jogador entrou após Luiz Felipe sentir um incômodo no joelho. O Menino da Vila ganhou elogios do treinador Fernando Diniz."Robson entrou muito bem, fez uma partida segura e calma em um jogo difícil. Gostei da atuação", disse o técnico Fernando Diniz, após a partida.