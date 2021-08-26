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Após entrar em jogo de risco, Robson Reis ganha elogios de Diniz

Garoto entrou na vaga de Luiz Felipe diante do do Athletico-PR nesta quarta-feira...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 15:27
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos teve uma atuação ruim na derrota para o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, no primeiro jogo da disputa das quartas de final da Copa do Brasil. A única notícia positiva foi a atuação do zagueiro Robson Reis. O jogador entrou após Luiz Felipe sentir um incômodo no joelho. O Menino da Vila ganhou elogios do treinador Fernando Diniz."Robson entrou muito bem, fez uma partida segura e calma em um jogo difícil. Gostei da atuação", disse o técnico Fernando Diniz, após a partida.
Robson Reis tem apenas quatro jogos no profissional. No começo desta temporada, com o técnico Ariel Holan, quando o argentino utilizava equipes mistas no Campeonato Paulista, o defensor teve o maior número de chances com a camisa Alvinegra.Atualmente, no elenco, o Santos tem à disposição de Fernando Diniz seis zagueiros: Luiz Felipe, Danilo Boza, Kaiky, Wagner Leonardo, Robson Reis e está próximo de anunciar a contratação do uruguaio Emiliano Velázquez, que chega após não ter o contratado renovado com o futebol espanhol.

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