Após entrar em jogo de risco, Robson Reis ganha elogios de Diniz

O Santos teve uma atuação ruim na derrota para o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, no primeiro jogo da disputa das quartas de final da Copa do Brasil. A única notícia positiva foi a atuação do zagueiro Robson Reis. O jogador entrou após Luiz Felipe sentir um incômodo no joelho. O Menino da Vila ganhou elogios do treinador Fernando Diniz."Robson entrou muito bem, fez uma partida segura e calma em um jogo difícil. Gostei da atuação", disse o técnico Fernando Diniz, após a partida.
Robson Reis tem apenas quatro jogos no profissional. No começo desta temporada, com o técnico Ariel Holan, quando o argentino utilizava equipes mistas no Campeonato Paulista, o defensor teve o maior número de chances com a camisa Alvinegra.Atualmente, no elenco, o Santos tem à disposição de Fernando Diniz seis zagueiros: Luiz Felipe, Danilo Boza, Kaiky, Wagner Leonardo, Robson Reis e está próximo de anunciar a contratação do uruguaio Emiliano Velázquez, que chega após não ter o contratado renovado com o futebol espanhol.