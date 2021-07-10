Após entorse do tornozelo, Cantillo treina com o Corinthians e pode jogar contra o Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O meia Cantillo deve ter condições de ir a campo pelo Corinthians contra o Fortaleza, neste domingo (11), às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador deixou o campo no início do segundo tempo da vitória corintiana por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, na última quinta-feira (8), pela 11ª rodada do Brasileirão.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!No entanto, na única atividade do Timão antes de encarar o Leão do Pici, o colombiano treinou com bola durante uma parte. Na sequência, o camisa 24 tratou a lesão com os fisioterapeutas Bruno Gorgatte e Caio Mello.

Com moral com o técnico Sylvinho, Cantillo foi titular em nove dos 12 jogos do Corinthians sob o comando do treinador.