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Após entorse do tornozelo, Cantillo treina com o Corinthians e pode jogar contra o Fortaleza

Colombiano esteve em campo na primeira parte do treinamento, mas terminou a atividade com os fisioterapeutas corintianos...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 20:23

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 20:23
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia Cantillo deve ter condições de ir a campo pelo Corinthians contra o Fortaleza, neste domingo (11), às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogador deixou o campo no início do segundo tempo da vitória corintiana por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, na última quinta-feira (8), pela 11ª rodada do Brasileirão.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!No entanto, na única atividade do Timão antes de encarar o Leão do Pici, o colombiano treinou com bola durante uma parte. Na sequência, o camisa 24 tratou a lesão com os fisioterapeutas Bruno Gorgatte e Caio Mello.
Com moral com o técnico Sylvinho, Cantillo foi titular em nove dos 12 jogos do Corinthians sob o comando do treinador.
Há duas semanas, o jogador foi comprado em definitivo pelo Time do Povo, que pagou a última parcela da sua contratação e passou a deter 100% dos direitos do meia. Antes, o atleta, que chegou ao Alvinegro em 2020, estava emprestado pelo Junior Barranquilla (COL).

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