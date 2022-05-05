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Após encontro com Jorge Jesus, ex-presidente do Flamengo torce pelo retorno do técnico

Kleber Leite, ex-presidente rubro-negro, é próximo de Jorge Jesus e esteve com o ex-técnico do Flamengo nesta quarta-feira, acompanhando a partida com o Talleres, pela Libertadores...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:38
Ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite recebeu Jorge Jesus e sua família em sua residência, no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, onde acompanharam o empate do Rubro-Negro em 2 a 2 com o Talleres, pela Libertadores. Na ocasião, o Mister falou ao jornalista Renato Maurício Prado sobre o desejo de retornar ao clube, mas deu prazo: até o dia 20 de janeiro. Em breve contato com o LANCE!, nesta quinta, Kleber Leite manifestou o desejo pelo reencontro de JJ com o clube. - Jorge Jesus é apaixonado pelo Flamengo. E diria, sem medo de errar, no que diz respeito à nossa torcida, que a recíproca é verdadeira.Tomara que este reencontro, um dia, ocorra - afirmou Kleber Leite.E MAIS: Confira a classificação e as próximas rodadas do Brasileirão!Em sua passagem pelo Flamengo, entre 2019 e 2020, Jorge Jesus ficou próximo de Kleber Leite, presidente histórico do Fla. Desde a saída do Mister, os dois já estiveram juntos em outras oportunidades, inclusive em Portugal, onde o ex-mandatário foi recebido pelo técnico.
Crédito: OtécnicoJorgeJesusdirigiuoFlamengoentre2019e2020(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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