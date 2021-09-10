Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após empréstimo no Avaí, contrato de Alexander Lecaros com o Botafogo é reativado
futebol

Após empréstimo no Avaí, contrato de Alexander Lecaros com o Botafogo é reativado

Depois de atuar por onze minutos no time de aspirantes da equipe catarinense, peruano é devolvido ao Alvinegro e vínculo volta a valer nos registros da CBF...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Alexander Lecaros voltou a ser jogador do Botafogo. O contrato de empréstimo com o Avaí acabou e, como o time catarinense não mostrou interesse em renovar o vínculo, o peruano voltou a ter uma conexão contratual ativa com o Alvinegro. O registro do atacante com o Glorioso, inclusive, já foi reativado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.
+ CEO do Botafogo prevê melhora no orçamento do clube: 'Vamos entregar resultado R$ 70 milhões melhor'
Isto não quer dizer que o Glorioso, necessariamente, vai utilizar o atacante de 21 anos no restante da temporada 2021. O mais provável é que o peruano não figure nos planos do treinador Enderson Moreira. Vale ressaltar que o jogador tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2021.
Emprestado para o Avaí no começo de junho, o atacante assinou um contrato de três meses com o Leão da Ilha, podendo ser renovado até o fim do ano caso a equipe catarinense assim desejasse. O peruano foi para o time de aspirantes, jogar o Brasileirão sub-23.O peruano, contudo, pouco atuou. Pelo clube, foram apenas 11 minutos em campo no empate em 1 a 1 com o Grêmio, no dia 29 de julho. O Avaí não teve interesse em continuar com o jogador e ele foi devolvido ao Botafogo.
No Glorioso, Lecaros também pouco jogou. Contratado na última temporada, o peruano realizou 14 partidas pelo Alvinegro, sem gols marcados e com uma assistência. Vale lembrar que o Botafogo, por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, teve que pagar R$ 1,4 milhão ao Cusco FC, do Peru, pela contratação do atacante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados