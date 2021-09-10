Após empréstimo no Avaí, contrato de Alexander Lecaros com o Botafogo é reativado

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Alexander Lecaros voltou a ser jogador do Botafogo. O contrato de empréstimo com o Avaí acabou e, como o time catarinense não mostrou interesse em renovar o vínculo, o peruano voltou a ter uma conexão contratual ativa com o Alvinegro. O registro do atacante com o Glorioso, inclusive, já foi reativado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

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Isto não quer dizer que o Glorioso, necessariamente, vai utilizar o atacante de 21 anos no restante da temporada 2021. O mais provável é que o peruano não figure nos planos do treinador Enderson Moreira. Vale ressaltar que o jogador tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2021.

Emprestado para o Avaí no começo de junho, o atacante assinou um contrato de três meses com o Leão da Ilha, podendo ser renovado até o fim do ano caso a equipe catarinense assim desejasse. O peruano foi para o time de aspirantes, jogar o Brasileirão sub-23.O peruano, contudo, pouco atuou. Pelo clube, foram apenas 11 minutos em campo no empate em 1 a 1 com o Grêmio, no dia 29 de julho. O Avaí não teve interesse em continuar com o jogador e ele foi devolvido ao Botafogo.