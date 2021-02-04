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futebol

Após empréstimo, Guilherme Bala se despede do Flamengo: 'Fica o sabor de que poderia durar mais tempo'

Clube optou por não exercer a opção de compra, e o atacante retornou ao Madureira...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 13:23
Crédito: Divulgação
A passagem de Guilherme Bala pelo Flamengo chegou ao fim nesta semana. Após empréstimo de pouco mais de um ano, o clube não exerceu a opção de compra de R$ 600 mil, e o atacante de 19 anos retornou ao Madureira. Nesta quinta-feira, o jovem usou as redes sociais para agradecer a oportunidade e se despedir do Rubro-Negro.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão- Hoje me despeço do clube que aprendi a gostar e que foi minha segunda casa. Aqui cresci, evoluí e melhorei como pessoa e atleta. Fica o sabor e o gosto de que poderia durar mais tempo essa história, mas assim é o futebol. Nem sempre as coisas acontecem da maneira que planejamos e queremos - disse o atleta antes de continuar:
- Agradeço ao Flamengo e a todos seus funcionários por tudo que fizeram por mim. Aos meus companheiros, obrigado pelo convívio e parceria. Seguirei, de longe, torcendo por vocês. Nação rubro-negra, meu eterno agradecimento. Obrigado por todo carinho e parceria. Jamais esquecerei tudo que aqui vivi.
+ Veja mais notícias do Flamengo
Guilherme Bala chegou ao Flamengo em setembro de 2019. No total, ele disputou 29 partidas com a camisa rubro-negra, sendo três pelo profissional e 26 pelo Sub-20. Marcou seis gols, incluindo um na final do Brasileirão Sub-20 de 2019, conquistado pelo Flamengo.

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