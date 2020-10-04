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futebol

Após empate, Willian Bigode diz que não falta vontade para engrenar

O atacante, que marcou o seu 13º gol no ano, garantiu a primeira vitória do Palmeiras no Allianz Parque neste Brasileirão
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Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 22:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 22:21
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O atacante Willian Bigode, que marcou o gol da vitória de 2 a 1 contra o Ceará, na noite deste sábado (3), em jogo realizado no Allianz Parque, pelo Brasileirão, afirmou que não falta vontade do elenco para engrenar uma sequência de vitórias.
– Nós conversamos bastante sobre isso (engrenar). Não é falta de vontade. Quem assiste os jogos vê essa entrega. Pela nossa qualidade dava para melhorar algumas coisas. Principalmente no jogo de quarta, hoje nem tanto. Encontramos uma equipe que fecha mais o espaço. Na quarta conseguimos estar mais próximo, fizemos cinco gols. Hoje, poderíamos até fazer um ou dois com o Wesley. Temos esse potencial com ou sem a bola - detalhou BigodeWillian contou ainda que o time estava preparado para enfrentar uma equipe bem treinada com jogadores rápidos e que tinha condições de, mesmo desfalcada, dificultar muito a vida do Verdão.
– Um primeiro tempo um pouco trucado, segundo tempo encaixamos mais. Tive uma chance e fui muito feliz – analisou.
O atacante ainda mandou uma mensagem para o meia Alanzinho, Cria da Academia emprestado para o Guarani que sofreu grave lesão na manhã deste sábado.
– Queria mandar, juntamente com todos os companheiros e falando em nome da torcida e do clube, forças para o Alanzinho. Nosso jogador que está emprestado e hoje sofreu uma grave lesão, uma fratura. Muita força, muita fé e vai voltar mais forte ainda – finalizou.

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