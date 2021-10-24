Após empate, Vasco perde chance de colar no G4; confira as probabilidades na reta final da Série B

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Após a chegada de Diniz, o Vasco iniciou uma boa arrancada. No entanto, com o empate com o Náutico, o Gigante da Colina tem 15% de chance de garantir o acesso, de acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia. A diferença para o quarto colocado, que atualmente é o Goiás, é de cinco pontos, restando sete rodadas para o fim da Série B.O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na sexta-feira, dia 29, às 21h30, contra o CSA, em São Januário. O Timbu, por sua vez, enfrenta o lanterna Brasil de Pelotas, um dia antes, na quinta-feira, às 21h30. Ambas as partidas são válidas pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Na próxima rodada, o Esmeraldino recebe o Botafogo, na terça-feira, às 21h30, em um confronto direto importante para o Vasco ficar de olho. Além disso, o CRB, quinto colocado, encara o líder Coritiba, no mesmo dia, às 19h, no Estádio Rei Pelé.

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Restando sete rodadas, seis vitórias são essenciais para o Vasco garantir o acesso e retornar à elite do futebol brasileiro (número mágico de 64). Com mais cinco triunfos, vai depender da nota de corte desta edição da Série B. Na temporada passada, o quarto colocado Cuiabá subiu com 61. No ano anterior, o Atlético-GO garantiu a vaga com 62 pontos.

Confira as probabilidades de acesso na Série B do Brasileirão*

1º - Coritiba (57 pontos) - 97% acesso/ 0% rebaixamento2º - Botafogo (55 pontos) - 92% acesso / 0% rebaixamento3º - Avaí (53 pontos) - 79% acesso / 0% rebaixamento4º - Goiás (52 pontos) - 69% acesso / 0% rebaixamento5º - CRB (50 pontos) - 34% acesso / 0% rebaixamento6º - Vasco (47 pontos) - 15% acesso / 0% rebaixamento7º - Guarani (46 pontos) - 6% acesso / 0% rebaixamento8º - CSA (45 pontos) - 5% acesso / 0% rebaixamento9º - Náutico (45 pontos) - 4% acesso / 0% rebaixamento10º - Sampaio Corrêa (40 pontos) - 0% acesso / 2% rebaixamento11º - Vila Nova (39 pontos) - 0% acesso / 6% rebaixamento12º - Cruzeiro (39 pontos) - 0% acesso / 4% rebaixamento13º - Remo (38 pontos) - 0% acesso / 12% rebaixamento14º - Operário-PR (38 ponto) - 0% acesso / 10% rebaixamento15º - Ponte Preta (37 pontos) - 0% acesso / 13% rebaixamento16º - Brusque (35 pontos) - 0% acesso / 30% rebaixamento17º - Londrina (32 pontos) - 0% acesso / 74% rebaixamento18º - Vitória (32 pontos) - 0% acesso / 81% rebaixamento19º - Confiança (31 pontos) - 0% acesso / 99% rebaixamento20º - Brasil de Pelotas (20 pontos) - 0% acesso / 99% rebaixamento