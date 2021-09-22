Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após empate sem gols, Abel reafirma estratégia do Palmeiras: 'O plano foi cumprido'
futebol

Após empate sem gols, Abel reafirma estratégia do Palmeiras: 'O plano foi cumprido'

Treinador palmeirense elogiou a solidez defensiva de seu time contra o Atlético-MG, mas ressaltou que sua equipe tem que melhorar com a posse da bola...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 01:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 01:05
Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
Pela partida de ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras empatou sem gols com o Atlético-MG no Allianz Parque. Após o duelo, Abel Ferreira analisou a partida e garantiu que a estratégia planejada para frear o time mineiro foi muito bem executada por sua equipe.
ATUAÇÕES: Palmeiras não cria, e Rony é um dos piores em empate com o Atlético-MG
Além disso, o treinador destacou o plano traçado para inibir Guilherme Arana pela ala esquerda do ataque atleticano e, por fim, acrescentou que o Alviverde tem de melhorar com a posse da bola.
- O plano foi cumprido. Sabemos que o Atlético tem um lateral que ataca muito. Analisamos como eles fazem gols e uma parte vem do Arana. É influente nos produto final e nos gols que faz o Atlético. Sem bola, fomos inteligentes e astutos. Com bola, teremos que ver onde vamos ter que melhorar - apontou.
Veja a tabela completa da LibertadoresO comandante do Verdão também explicou o planejamento tático do Atlético e citou que o time tampouco conseguiu criar. Para ele, foi importantíssimo minas as armas do adversário e não ser vazado depois de uma sequência defensiva ruim.
- Não jogamos, nem o adversário. Concentramos nosso bloco bem junto no corredor central. É o que fazem grandes equipes para bloquear equipes que tem forma de jogar de atrair. Os atentos sabem como o Atlético faz gol e vínhamos de uma série de jogos sofrendo gols - iniciou o português.
- Estávamos numa série de jogos sofrendo gols. Foi fundamental, nesses dois jogos (Chape e Atlético), para passar confiança. Uma equipe que não é sólida defensivamente não ganha nada. Equipe que não sabe defender não ganha nada - concluiu.
Com a vantagem do gol fora por ter empatado em 0 a 0, o Palmeiras agora pode empatar com gols contra o Atlético-MG para se classificar à final da Libertadores. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (28) às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados