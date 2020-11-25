Após empate, Rogério Ceni critica arbitragem e explica opção por Renê: 'Experiência e boa recomposição'

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Na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira, Flamengo e Racing empataram por 1 a 1, na Argentina. Com o resultado, o Rubro-Negro tem a vantagem do 0 a 0 no Maracanã, na próxima semana, para sair com a classificação por conta do gol fora de casa.

Em entrevista coletiva após o jogo, Rogério Ceni falou sobre o desafio de treinar em meio à intensa sequência de jogos desde que chegou ao Flamengo, há duas semanas atrás. Ao comentar sobre a partida, o treinador também criticou a arbitragem comandada pelo venezuelano Alexis Herrera.

+ Confira o chaveamento da Libertadores- É o conjunto, o sistema. Estou aqui há duas semanas e esse já é o quarto, quinto jogo em pouco tempo. Vamos tentar melhorar o time. A arbitragem foi desastrosa. Foram faltas inexplicáveis. Vivo a Libertadores desde 1992 e nunca vi com dois pesos e duas medidas

Além disso, o treinador comentou sobre a escolha do substituto de Isla, que sentiu desconforto muscular no aquecimento e não foi a campo. Ao invés de usar Matheuzinho, reserva imediato, Ceni optou por escalar o canhoto Renê improvisado na posição.

- O Matheuzinho era um ponta com ofensividade. O Renê já jogou pela lateral-direita, o que me deu embasamento. Claro que foi uma decisão muito repentina. O Isla não teve uma lesão, mas foi uma contratura. Decidi pelo Renê pela experiência e pela boa recomposição defensiva.

Flamengo e Racing se enfrentam novamente na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro se classifica às quartas de final em caso de vitória ou empate sem gols. Os argentinos avançam com um triunfo simples ou empate por dois ou mais gols.Confira outros trechos da coletiva de Rogério Ceni:

LESÕES EM SEQUÊNCIA- O acumulo de jogos, o cansaço, tudo isso faz diferença. Há três meses não tínhamos uma formação com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É preciso uma análise mais generalizada sobre isso.

FALHAS DEFENSIVAS- Quando você tem jogadores talentosos na frente é natural as falhas maiores no setor defensivo. Não vou apontar um jogador ou outro, nós temos que ter tempo para treinar. Nós não tivemos praticamente treino.