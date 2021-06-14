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Após empate nos acréscimos, David Braz exalta o elenco do Fluminense: 'Persistência da equipe'

O zagueiro ainda elogiou o time do Red Bull Bragantino e destacou que o grupo sabia que teria um jogo difícil...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 22:44

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 22:44

Crédito: Mailson Santana / FFC
Na noite deste domingo, Red Bull Bragantino e Fluminense empataram por 2 a 2, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca perdia por 2 a 0 até os 29 minutos da etapa final, mas conseguiu o empate com um gol nos acréscimos. Após o jogo, o zagueiro David Braz exaltou o grupo e destacou que a persistência é uma marca da equipe.> Relembre momentos importantes de Fred com a camisa do Fluminense - É uma marca nossa que é a persistência da equipe. Nosso grupo tem isso daí desde o ano passado, tem dois meses que estou aqui no clube e já vinha percebendo desde o ano passado que o Fluminense, mesmo na dificuldade, procura não sentir, não se abater e correr atrás. Com o 2 a 0 hoje, nós não desistimos, conversamos bastante no intervalo e voltamos muito bem e merecia esse empate - disse David Braz, ao Sportv. > Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Este foi terceiro jogo entre Red Bull Bragantino e Fluminense no ano. Na primeira partida, o Tricolor venceu, na segunda, a equipe paulista levou a melhor e, dessa vez, o confronto terminou empatado. David Braz elogiou o time de Bragança Paulista e destacou que a equipe sabia que teria um duelo difícil pela frente.> Veja a tabela do Brasileirão- Uma equipe muito qualificada. A gente sabia que seria muito difícil, mas Graças a Deus a gente conseguiu levar um ponto para o Rio de Janeiro que é muito importante para o Campeonato Brasileiro.

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