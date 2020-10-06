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Após empate no clássico, Fluminense terá jogos importantes em outubro; Confira o calendário do Tricolor

Equipe dirigida por Odair Hellmann fechará o primeiro turno neste mês com confrontos decisivos para tentar embalar de vez e subir na tabela do Campeonato Brasileiro 2020...
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Publicado em 

06 out 2020 às 08:00

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Fluminensevoltou a apresentar velhos erros defensivos, e deixou mais dois pontos pelo caminho(LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Após a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense iniciou o mês de outubro focado na única competição que lhe resta em 2020: o Brasileirão. E na primeira partida do mês, o Tricolor das Laranjeiras empatou o clássico com o Botafogo por 1 a 1, no Nilton Santos. A equipe voltou a apresentar velhos erros defensivos e deixou mais dois pontos pelo caminho.
Diante disso, o time fechará o primeiro turno do campeonato neste mês de outubro e terá jogos importantes para tentar embalar e subir na classificação. Nesta semana, serão dois duelos contra equipes da parte de baixo da tabela. Primeiro, visita o lanterna Goiás, na quarta, às 20h30, no estádio Hailé Pinheiro. Já no final de semana, o time volta a campo no Maracanã, às 16h, contra o Bahia.
Três dias depois, o Fluminense visitará o líder do campeonato, Atlético-MG, de Jorge Sampaoli, que vem encantando com um futebol de marcação alta, encurralando os adversários com muita intensidade. O confronto será no Mineirão, dia 14, às 21h30. Um grande desafio para o sistema defensivo tricolor.
Em seguida, o Tricolor terá dois jogos seguidos no Maracanã contra Ceará e Santos, respectivamente nos dias 17 e 24 de outubro, com uma semana inteira de treinamentos entre as partidas, e o técnico Odair terá novamente tempo para trabalhar a equipe. Por fim, o time fechará o mês com a última rodada do primeiro turno no Castelão, no duelo de tricolores com o Fortaleza, dia 31, às 21h
Para quarta, a equipe já contará com o retorno de nove dos dez jogadores que testaram positivo para Covid-19 e ficaram de quarentena durante 10 dias. André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento participaram dos treinos físicos e devem estar à disposição do treinador, que irá analisar cada caso para ver se os jogadores terão ritmo de jogo para aguentar os 90 minutos.
No clássico de domingo, o Fluminense voltou a apresentar oscilações e problemas defensivos sobretudo em bolas alçadas na área. Na etapa final, o Tricolor finalizou apenas duas vezes contra dez do rival, e só voltou a atacar após sofrer o gol. Segundo Odair, o time não recuou, tentou manter a mesma postura do primeiro tempo, porém afirmou que tem que melhorar para o próximo jogo.
- A gente sempre tem que melhorar para o próximo jogo. Principalmente quando a gente recuperava a posse de bola, a gente precisa ter mais manutenção dessa posse, pois nosso time é de construção. E quando você fica muito tempo sem a bola acaba gerando confiança para o adversário. Criaram dificuldade com a entrada de um segundo centroavante e começaram a criar bola aérea, muita primeira e segunda bola e esse é um jogo difícil de marcar - destacou Odair.
- Mas acredito que a gente está fazendo um bom campeonato, estamos na parte de cima da tabela, brigando com as equipes que estão na liderança e isso que a gente precisa manter. O foco e a concentração para seguir brigando pelas primeiras colocações como estamos fazendo até agora - finalizou.
Confira os jogos que restam para o Fluminense terminar o primeiro turno do Brasileirão 2020
Goiás x Fluminense - Hailé Pinheiro, 07 de outubro, às 20h;Fluminense x Bahia - Maracanã, 11 de outubro, às 16h;Atlético-MG x Fluminense - Mineirão, 14 de outubro, às 21h30;Fluminense x Ceará - Maracanã, 17 de outubro, às 19h;Fluminense x Santos - Maracanã, 24 de outubro, às 19h;Fortaleza x Fluminense - Castelão, 31 de outubro, às 21h.

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