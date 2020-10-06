Após empate no clássico, Fluminense terá jogos importantes em outubro; Confira o calendário do Tricolor

Crédito: Fluminensevoltou a apresentar velhos erros defensivos, e deixou mais dois pontos pelo caminho(LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense iniciou o mês de outubro focado na única competição que lhe resta em 2020: o Brasileirão. E na primeira partida do mês, o Tricolor das Laranjeiras empatou o clássico com o Botafogo por 1 a 1, no Nilton Santos. A equipe voltou a apresentar velhos erros defensivos e deixou mais dois pontos pelo caminho.

Diante disso, o time fechará o primeiro turno do campeonato neste mês de outubro e terá jogos importantes para tentar embalar e subir na classificação. Nesta semana, serão dois duelos contra equipes da parte de baixo da tabela. Primeiro, visita o lanterna Goiás, na quarta, às 20h30, no estádio Hailé Pinheiro. Já no final de semana, o time volta a campo no Maracanã, às 16h, contra o Bahia.

Três dias depois, o Fluminense visitará o líder do campeonato, Atlético-MG, de Jorge Sampaoli, que vem encantando com um futebol de marcação alta, encurralando os adversários com muita intensidade. O confronto será no Mineirão, dia 14, às 21h30. Um grande desafio para o sistema defensivo tricolor.

Em seguida, o Tricolor terá dois jogos seguidos no Maracanã contra Ceará e Santos, respectivamente nos dias 17 e 24 de outubro, com uma semana inteira de treinamentos entre as partidas, e o técnico Odair terá novamente tempo para trabalhar a equipe. Por fim, o time fechará o mês com a última rodada do primeiro turno no Castelão, no duelo de tricolores com o Fortaleza, dia 31, às 21h

Para quarta, a equipe já contará com o retorno de nove dos dez jogadores que testaram positivo para Covid-19 e ficaram de quarentena durante 10 dias. André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento participaram dos treinos físicos e devem estar à disposição do treinador, que irá analisar cada caso para ver se os jogadores terão ritmo de jogo para aguentar os 90 minutos.

No clássico de domingo, o Fluminense voltou a apresentar oscilações e problemas defensivos sobretudo em bolas alçadas na área. Na etapa final, o Tricolor finalizou apenas duas vezes contra dez do rival, e só voltou a atacar após sofrer o gol. Segundo Odair, o time não recuou, tentou manter a mesma postura do primeiro tempo, porém afirmou que tem que melhorar para o próximo jogo.

- A gente sempre tem que melhorar para o próximo jogo. Principalmente quando a gente recuperava a posse de bola, a gente precisa ter mais manutenção dessa posse, pois nosso time é de construção. E quando você fica muito tempo sem a bola acaba gerando confiança para o adversário. Criaram dificuldade com a entrada de um segundo centroavante e começaram a criar bola aérea, muita primeira e segunda bola e esse é um jogo difícil de marcar - destacou Odair.

- Mas acredito que a gente está fazendo um bom campeonato, estamos na parte de cima da tabela, brigando com as equipes que estão na liderança e isso que a gente precisa manter. O foco e a concentração para seguir brigando pelas primeiras colocações como estamos fazendo até agora - finalizou.

Confira os jogos que restam para o Fluminense terminar o primeiro turno do Brasileirão 2020