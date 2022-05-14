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futebol

Após empate no Castelão, Pablo fala sobre ajustes necessários no Flamengo

O zagueiro foi titular na partida do Flamengo contra o Ceará, no Castelão...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 18:53
Titular no empate em 2 a 2 com o Ceará, no Castelão, o zagueiro Pablo falou sobre a dificuldade do Flamengo em manter o desempenho e o controle do jogo na etapa final, quando o time da casa ensaiou uma pressão e marcou o gol de empate no fim. De acordo com o defensor, há ajustes a serem feitos na equipe de Paulo Sousa.E MAIS: Confira a classificação e a tabela da Série A do Brasileirão!- É sempre difícil jogar aqui, o clima é muito quente e o Ceará tem uma equipe qualificada, com uma intensidade muito grande. Infelizmente, tomamos gol no finalzinho. Vamos continuar trabalhando, temos que acertar o que estamos errando para seguirmos mais forte no Campeonato Brasileiro - afirmou ao Premiere.
Além do resultado frustrante, o time deixou o campo com uma preocupação: Rodrigo Caio, que está voltando à equipe após cirurgia no joelho direito, entrou na segunda etapa, mas deixou a partida com muitas dores em um dos tornozelos, após dividida com adversário. Pablo falou sobre o assunto.
- Ele falou que deu um estalo no tornozelo, mas não temos como saber muito agora. É um cara que já passou por uma situação difícil no clube, vamos orar para que não seja nada mais grave - comentou.
Crédito: PabloantesdepartidadoFlamengocontraoCeará,noCastelão(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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