Após empate no Castelão, Pablo fala sobre ajustes necessários no Flamengo

Titular no empate em 2 a 2 com o Ceará, no Castelão, o zagueiro Pablo falou sobre a dificuldade do Flamengo em manter o desempenho e o controle do jogo na etapa final, quando o time da casa ensaiou uma pressão e marcou o gol de empate no fim. De acordo com o defensor, há ajustes a serem feitos na equipe de Paulo Sousa.E MAIS: Confira a classificação e a tabela da Série A do Brasileirão!- É sempre difícil jogar aqui, o clima é muito quente e o Ceará tem uma equipe qualificada, com uma intensidade muito grande. Infelizmente, tomamos gol no finalzinho. Vamos continuar trabalhando, temos que acertar o que estamos errando para seguirmos mais forte no Campeonato Brasileiro - afirmou ao Premiere.