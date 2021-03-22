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Após empate, Lucão destaca que Vasco necessita evoluir no ataque: 'Precisamos ser mais assertivos'

Jovem goleiro analisou a atuação do Cruz-Maltino e disse que equipe ainda tem pouco tempo de trabalho. Ele ressaltou que o time terá uma sequência para subir na tabela...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 14:15
Crédito: Lucão acredita que o Vasco irá evoluir ao longo da temporada e crescer no Campeonato Carioca (AFP
Após o empate com o Botafogo por 1 a 1, em São Januário, o Vasco segue sem vencer no Campeonato Carioca. O rival vencia até que o gol de Carlinhos no fim salvou o Cruz-Maltino de uma derrota. Com isso, o goleiro Lucão destacou que a equipe começou o trabalho há pouco tempo, porém se dedicou em busca da vitória e tende a crescer na competição.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca- Iniciamos trabalho há pouco tempo, trabalhamos para vencer. Gostinho de vitória... tínhamos que fazer mais um. Mas tem a dedicação de cada um. Batalhamos bastante. O empate não foi bom, mas foi bom também - comentou o arqueiro.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Ao analisar a partida, o jovem goleiro afirmou que o Vasco precisa melhorar a qualidade no último terço e ser mais assertivo nas oportunidades criadas. Em determinados momentos, o time da Cruz de Malta pressionou e chegou a acertar o travessão do arqueiro alvinegro. Contudo, ainda é pouco para um time que está sendo construído neste início de temporada.
- Acredito que tenhamos que evoluir no último terço do campo. Na hora que chegamos na frente do gol precisamos ser mais assertivos - analisou o goleiro vascaíno, e completou.
- Quem joga no Vasco sempre tem esperança. Temos sequência agora. Faremos pontos e estaremos perto da zona de classificação - finalizou.
Na próxima rodada, o Gigante da Colina volta a campo na quarta-feira, diante do lanterna Macaé. O duelo será em São Januário, às 18h, e os comandados de Marcelo Cabo seguem em busca da primeira vitória na temporada.

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