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futebol

Após empate, Jorge Jesus desabafa: 'Cansado de não estar em primeiro lugar'

Resultado de 1 a 1 com o Santa Clara fez com que equipe do ex-comandante do Flamengo perdesse uma posição na tabela, agora ocupando o terceiro lugar...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 13:13

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 13:13

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Mesmo com cinco jogos sem perder, Jorge Jesus vem sendo criticado pelos torcedores do Benfica. O empate com o Santa Clara por 1 a 1 fez com que a equipe do comandante ex-Flamengo perdesse uma posição na tabela e, agora, ocupa o terceiro lugar, atrás de Sporting e Porto. O treinador português acredita que os resultados não são os melhores e que ainda há o que melhorar.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Se contabilizarmos os últimos cinco jogos, ganhamos quatro e empatamos um. Portanto a equipe não pode estar intranquila. Mas não estou satisfeito. Nada, zero. Estou cansado de não estar em primeiro. Nas primeiras cinco rodadas estávamos em primeiro, agora estou cansado de não estar - disse o técnico português.Em 12 jogos, o Benfica soma 28 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Português. Com o mesmo número, o Porto é o segundo e o líder Sporting leva vantagem por quatro pontos.

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