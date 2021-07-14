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Após empate fora de casa, Gabriel Pec, do Vasco, lamenta resultado, mas afirma que 'Não faltou entrega'

Atacante foi um dos principais destaques do empate do Vasco diante do Coritiba, no Couto Pereira. Equipe abriu o placar com Cano, mas cedeu o empate também na etapa final...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 12:31

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 12:31

Crédito: Gabriel Pec foi uma ótima opção ofensiva para o Vasco contra o Coritiba (Rafael Ribeiro/Vasco
Um dos destaques do Vasco no empate com o Coritiba por 1 a 1, no Couto Pereira, Gabriel Pec lamentou o resultado em seu perfil oficial no Twitter. No entanto, ele ressaltou que não faltou entrega da equipe, que lutou pela vitória até o final. O jogador foi uma ótima opção ofensiva pela direita, finalizou quatro vezes ao gol e participou do lance em que Cano abriu o placar.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- O resultado não foi aquele que esperávamos, mas não faltou entrega!! Vamos em frente! - publicou Gabriel Pec.
+ ATUAÇÕES: Gabriel Pec e Cano são os destaques do Vasco no empate com o Coritiba
Com o resultado, o Gigante da Colina soma 17 pontos e ocupa a sexta posição na tabela. O time alcançou a marca de três jogos sem perder na competição, com duas vitórias em São Januário e um empate fora de casa. Caso conquistem uma vitória no próximo domingo, os comandados de Marcelo Cabo poderão entrar pela primeira vez no G4.
+ Cano volta a balançar a rede e se torna o segundo estrangeiro com mais gols na história do Vasco
O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 16h, contra o líder invicto Náutico, em São Januário. A partida é válida pela décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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