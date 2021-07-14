Após empate fora de casa, Gabriel Pec, do Vasco, lamenta resultado, mas afirma que 'Não faltou entrega'

Crédito: Gabriel Pec foi uma ótima opção ofensiva para o Vasco contra o Coritiba (Rafael Ribeiro/Vasco

Um dos destaques do Vasco no empate com o Coritiba por 1 a 1, no Couto Pereira, Gabriel Pec lamentou o resultado em seu perfil oficial no Twitter. No entanto, ele ressaltou que não faltou entrega da equipe, que lutou pela vitória até o final. O jogador foi uma ótima opção ofensiva pela direita, finalizou quatro vezes ao gol e participou do lance em que Cano abriu o placar.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- O resultado não foi aquele que esperávamos, mas não faltou entrega!! Vamos em frente! - publicou Gabriel Pec.

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Com o resultado, o Gigante da Colina soma 17 pontos e ocupa a sexta posição na tabela. O time alcançou a marca de três jogos sem perder na competição, com duas vitórias em São Januário e um empate fora de casa. Caso conquistem uma vitória no próximo domingo, os comandados de Marcelo Cabo poderão entrar pela primeira vez no G4.

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