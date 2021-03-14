  • Após empate, Ernando comenta em sua rede social: 'Fico feliz por estrear com a camisa do Vasco'
Após empate, Ernando comenta em sua rede social: 'Fico feliz por estrear com a camisa do Vasco'

Zagueiro vestiu pela primeira vez a camisa do Cruz-Maltino no empate com o Nova Iguaçu, em São Januário. Defensor teve uma boa atuação, mas ainda precisa de entrosamento...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 16:12

LanceNet

Ernando fez a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama no empate com o Nova Iguaçu (Reprodução Instagram)
O empate entre Nova Iguaçu e Vasco, neste sábado, marcou a estreia do zagueiro Ernando com a camisa Cruz-Maltina. Um dos três reforços do clube carioca até o momento para a temporada 2021, o defensor teve uma atuação segura, apesar do resultado, e mostrou condições de disputar uma vaga como titular da equipe. Em sua rede social, o atleta disse estar muito feliz com a estreia e que irá seguir trabalhando.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Não foi o resultado que gostaríamos, mas fico feliz por estrear com a camisa do Vasco da Gama. Agora é continuar trabalhando! - disse o zagueiro, que vestiu a camisa 44 na zaga do time de São Januário.
Natural de Flores de Goiás, Ernando surgiu para o futebol na base do Esmeraldino e passou por diversos clubes antes de assinar com o Gigante da Colina. Com passagens por Internacional, Sport e Bahia, ele teve boas atuações e foi titular absoluto da defesa do Esquadrão Baiano no Campeonato Brasileiro 2020.
Após o empate no Estadual, o Gigante da Colina volta a campo na próxima quinta-feira, diante da Caldense, em sua estreia pela Copa do Brasil, às 21h30, no Ronaldão. Pelo Carioca, o time terá pela frente o seu primeiro clássico no sábado, às 18h, em São Januário, contra o Botafogo.

