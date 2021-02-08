Após empate entre RB Bragantino e Flamengo, Ytalo exalta ponto ganho

Red Bull Bragantino e Flamengo duelaram neste domingo, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, e o confronto acabou empatado por 1 a 1. Gols de Gabriel para o Rubro-Negro e Ytalo para o Massa Bruta.Após a partida, o autor do gol do Red Bull Bragantino elogiou nível de jogo apresentado pelas duas equipes e destacou a importância do ponto ganho: “Foi um grande jogo, tanto da nossa parte, quanto da deles. Tivemos várias oportunidades de gol, eles também. O empate saiu de bom tamanho. Em termos de classificação, não foi tão bom. Mas temos que exaltar esse ponto”.