Após empate do Santos, Marinho chora sozinho no campo

Crédito: Captura de tela/Premiere

O Santos empatou com o Botafogo em 0 a 0, no Engenhão, apesar de ter feito uma boa partida e criado as melhores oportunidades. Com isso, o sentimento de frustração na equipe do técnico Cuca pôde ser vista em Marinho, atacante do Peixe e um dos melhores do time na temporada.

Após o apito final, a transmissão do 'Premiere' gravou o momento em que o camisa onze senta sozinho no gramado e chora, dando a impressão de estar bravo com sua atuação. O atacante até que tentou algumas jogadas, arriscou alguns chutes, mas não foi o suficiente para tirar o zero do placar.