Após empate do Santos, Marinho chora sozinho no campo

O Santos empatou com o Botafogo em 0 a 0, no Engenhão, apesar de ter feito uma boa partida e criado as melhores oportunidades. Com isso, o sentimento de frustração na equipe do técnico Cuca pôde ser vista em Marinho, atacante do Peixe e um dos melhores do time na temporada.
Após o apito final, a transmissão do 'Premiere' gravou o momento em que o camisa onze senta sozinho no gramado e chora, dando a impressão de estar bravo com sua atuação. O atacante até que tentou algumas jogadas, arriscou alguns chutes, mas não foi o suficiente para tirar o zero do placar.
Veja um trecho de Marinho se lamentando Com o resultado, o Santos fica na sétima posição, com 16 pontos. A próxima rodada será diante do Fortaleza, no próximo domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro.