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futebol

Após empate do Santos, Marinho chora sozinho no campo

Atacante tentou, mas não conseguiu marcar contra o Botafogo, que contou com grande atuação do goleiro Gatito. Camisa onze deu a impressão de estar bravo com ele mesmo...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 20:39

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 20:39
Crédito: Captura de tela/Premiere
O Santos empatou com o Botafogo em 0 a 0, no Engenhão, apesar de ter feito uma boa partida e criado as melhores oportunidades. Com isso, o sentimento de frustração na equipe do técnico Cuca pôde ser vista em Marinho, atacante do Peixe e um dos melhores do time na temporada.
Após o apito final, a transmissão do 'Premiere' gravou o momento em que o camisa onze senta sozinho no gramado e chora, dando a impressão de estar bravo com sua atuação. O atacante até que tentou algumas jogadas, arriscou alguns chutes, mas não foi o suficiente para tirar o zero do placar.
Veja um trecho de Marinho se lamentando Com o resultado, o Santos fica na sétima posição, com 16 pontos. A próxima rodada será diante do Fortaleza, no próximo domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro.

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