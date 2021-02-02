Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após empate do Palmeiras, Scarpa projeta ida ao Mundial: ‘Maior sonho’

Meia também afirmou que Verdão não deve menosprezar Brasileirão
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2021 às 18:45

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:45

Crédito: Reprodução/TV Globo
Ainda em clima de festa pelo título da Libertadores, o Verdão foi a campo nesta terça-feira (2) pelo Brasileirão e ficou em um empate por 1 a 1 contra o Botafogo, no Allianz Parque. Celebrando a conquista da competição continental, Gustavo Scarpa falou sobre o resultado e também lembrou do próximo desafio do Palmeiras, o Mundial de Clubes.
– A gente está muito feliz pelo título. Um sonho que foi realizado. Mas não podemos menosprezar o Brasileirão, muito menos qualquer outra equipe. Fizemos uma boa partida, mas agora vamos para o nosso principal objetivo, nosso maior sonho. Seja o que Deus quiser. Vamos fazer o nosso melhor.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Lucas Lima e Willian falham em empate do Palmeiras; veja as notasSendo uma das principais peças do time que entrou em campo, formado inteiramente por reservas, o camisa 14 salientou a oportunidade de atuar por um jogo completo.
– É importante a gente aproveitar ao máximo as oportunidades, independentemente se é considerado o segundo time ou não. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Cabeça erguida porque temos muito o que comemorar ainda.
Ainda nesta noite, Scarpa e toda a comitiva do Palmeiras embarcam para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes. O voo está previsto para o início da madrugada de quarta-feira (3), partindo do aeroporto de Guarulhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados