Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após empate do Fluminense, Martinelli diz: 'Não podemos sentar em cima do resultado'
futebol

Após empate do Fluminense, Martinelli diz: 'Não podemos sentar em cima do resultado'

Por ter a melhor campanha na Taça Guanabara, equipe das Laranjeiras tem a vantagem do empate no agregado, diante da Portuguesa-RJ...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 18:36

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Neste domingo, Fluminense e Portuguesa-RJ empataram em 1 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Carioca. Com auxílio do VAR, os dois gols foram marcados por penalidades, convertidas por Chay, para a Lusa, e Abel Hernández, para o Tricolor. Após o término da partida, Martinelli, que entrou ainda na etapa inicial após Hudson sentir - Flu estava jogando com os reservas -, falou sobre o duelo e projetou as expectativas contra o Junior Barranquilla, já pela terceira rodada da Libertadores.
> Veja as datas das semifinais do Carioca- A gente sabe que fizemos um bom jogo, criamos bastante, infelizmente não conseguimos concluir. O campo também não ajudou a gente hoje, eu acho que deixou o jogo um pouco lento. Agora nós não podemos sentar em cima do resultado, por conta do empate, já que ainda tem um jogo na nossa casa, lá no Maracanã, e eu tenho certeza que vamos sair com o resultado - disse Martinelli.
O jovem ainda falou sobre o confronto que esta por vir na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 19h, contra o Junior Barranquilla (COL) na Colômbia. Vale ressaltar que o Tricolor ganhou seu primeiro duelo fora de casa, contra o Santa Fé (COL), na competição Sul-Americana.
- A gente sabe que estamos em um grupo forte, então a gente já vira a chave, já pensa no jogo contra o Junior Barranquilla agora, e fazer um bom jogo fora de casa.
A partida decisiva entre Fluminense e Portuguesa-RJ, por um lugar na decisão do Estadual, será no próximo domingo, dia 9, às 16h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados