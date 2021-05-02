Após empate do Fluminense, Martinelli diz: 'Não podemos sentar em cima do resultado'

Neste domingo, Fluminense e Portuguesa-RJ empataram em 1 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Carioca. Com auxílio do VAR, os dois gols foram marcados por penalidades, convertidas por Chay, para a Lusa, e Abel Hernández, para o Tricolor. Após o término da partida, Martinelli, que entrou ainda na etapa inicial após Hudson sentir - Flu estava jogando com os reservas -, falou sobre o duelo e projetou as expectativas contra o Junior Barranquilla, já pela terceira rodada da Libertadores.
- A gente sabe que fizemos um bom jogo, criamos bastante, infelizmente não conseguimos concluir. O campo também não ajudou a gente hoje, eu acho que deixou o jogo um pouco lento. Agora nós não podemos sentar em cima do resultado, por conta do empate, já que ainda tem um jogo na nossa casa, lá no Maracanã, e eu tenho certeza que vamos sair com o resultado - disse Martinelli.
O jovem ainda falou sobre o confronto que esta por vir na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 19h, contra o Junior Barranquilla (COL) na Colômbia. Vale ressaltar que o Tricolor ganhou seu primeiro duelo fora de casa, contra o Santa Fé (COL), na competição Sul-Americana.
- A gente sabe que estamos em um grupo forte, então a gente já vira a chave, já pensa no jogo contra o Junior Barranquilla agora, e fazer um bom jogo fora de casa.
A partida decisiva entre Fluminense e Portuguesa-RJ, por um lugar na decisão do Estadual, será no próximo domingo, dia 9, às 16h, no Maracanã.