Após empate do Fluminense fora de casa, Luiz Henrique valoriza resultado e diz: 'Feliz pela liderança'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

Mesmo sem conseguir os três pontos, o empate do Fluminense fora de casa, em 1 a 1, contra Junior Barranquilla (COL), fez com que o Tricolor continuasse na liderança do Grupo D, agora com cinco pontos. Titular na equipe de Roger Machado, o jovem Luiz Henrique falou sobre o momento do time na Libertadores, exaltou o resultado e comemorou a liderança em um dos grupos mais complicados da competição.

> Veja quando serão os próximos jogos do Fluminense na Libertadores- Resultado bom em um jogo difícil, o grupo lutou bastante até o final e conseguimos sair daqui com o empate - disse o jovem atacante.

Sobre a situação do grupo, Luiz Henrique comentou acerca da liderança, inclusive na frente do temido River Plate (ARG). Além disso, o jovem falou sobre a expectativa para o próximo jogo. Vale ressaltar que após a maratona fora de casa e mais de 20 mil km percorridos em 11 dias, o Flu receberá o Santa Fé e Junior Barranquilla em casa, pelas próximas duas rodadas.

- Fico muito feliz por esses cinco pontos somados e pela liderança, nosso grupo trabalha muito duro e graças a Deus estamos conseguindo produzir o que a gente vem trabalhando. Para o próximo jogo é trabalhar agora firme, e se Deus quiser, vamos sair novamente com a vitória - completou.