Após empate do Flamengo com a LDU, muro do Ninho do Urubu é pichado com críticas a Ceni e defesa

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Nem a classificação às oitavas de final da Libertadores acalmou os ânimos da torcida do Flamengo. Logo após o empate do Rubro-Negro com a LDU por 2 a 2, nesta quarta-feira, o muro do Ninho do Urubu foi pichado com reclamações direcionadas ao técnico Rogério Ceni e ao sistema defensivo do time.

+ ATUAÇÕES: Arão é expulso, Bruno Viana vai mal e Gustavo Henrique salva o Flamengo contra a LDUA insatisfação dos torcedores já existia antes da partida. As escolhas surpreendentes de Ceni na escalação inicial e as falhas defensivas, no entanto, agravaram ainda mais o sentimento de parte da torcida rubro-negra. Como volante, Arão foi expulso no primeiro tempo, Léo Pereira não foi bem como lateral e Bruno Viana falhou no segundo gol da LDU.

Curiosamente, o gol salvador que garantiu a vaga para o Flamengo saiu pela cabeça de um outro zagueiro: Gustavo Henrique. No fim da partida, o camisa 2 aproveitou cruzamento de Arrascaeta e subiu alto para balançar as redes.

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