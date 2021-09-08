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Após empate, Corinthians inicia preparação para pegar o Atlético-GO

Técnico Sylvinho promoveu trabalho coletivo em campo reduzido na tarde desta quarta-feira. Já os atletas que jogaram mais de 45 minutos realizaram regenerativo...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 18:24

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:24

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o empate diante do Juventude, em 1 a 1, e deu início à preparação para o próximo desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO, o Timão visita o Atlético-GO pela 20ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o time gaúcho, realizaram um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia, como é praxe nas atividades do dia seguinte ao jogo. Os demais jogadores foram ao Campo 3 para o aquecimento, e um treino de passes e marcação pressão.
Em seguida, no Campo 4, o técnico Sylvinho comandou uma atividade coletiva em espaço reduzido com os atletas que não atuaram ou que jogaram menos de 45 minutos, como Luan e Gabriel Pereira, que entraram na segunda etapa.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Nesta quinta-feira, novamente na parte da tarde, o Timão segue a preparação para encarar o Atlético-GO. Serão mais três dias de trabalho antes de viajar para Goiânia no sábado, véspera da partida. O Alvinegro permanece na sexta posição na tabela o Brasileirão-2021 com 28 pontos em 19 jogos.

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