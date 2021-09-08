Após empate, Corinthians inicia preparação para pegar o Atlético-GO

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o empate diante do Juventude, em 1 a 1, e deu início à preparação para o próximo desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO, o Timão visita o Atlético-GO pela 20ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o time gaúcho, realizaram um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia, como é praxe nas atividades do dia seguinte ao jogo. Os demais jogadores foram ao Campo 3 para o aquecimento, e um treino de passes e marcação pressão.

Em seguida, no Campo 4, o técnico Sylvinho comandou uma atividade coletiva em espaço reduzido com os atletas que não atuaram ou que jogaram menos de 45 minutos, como Luan e Gabriel Pereira, que entraram na segunda etapa.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.