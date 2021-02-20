Após empate contra o São Paulo, Abel Ferreira segue invicto em clássicos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com o gol de Rony nos acréscimos, o Palmeiras arrancou um empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi, pelo Brasileirão, e decretou o fim do sonho do rival tricolor ser campeão brasileiro. Com isso, Abel Ferreira chegou à uma marca importante na temporada.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Desde que chegou ao Verdão, em novembro de 2020, o treinador português já acumula partidas contra os três rivais na temporada: primeiro contra o Corinthians, pelo Brasileirão, quando o Verdão goleou o rival alvinegro por 4 a 0, no Allianz Parque.No segundo clássico, recentemente contra o Santos, no último dia 30, pela final única da Libertadores no Maracanã: mais uma vitória, desta vez por 1 a 0, com gol de Breno Lopes nos acréscimos – o gol valeu o título do torneio continental.

Agora, Abel comandou o Palmeiras no clássico que faltava e não perdeu: o Palmeiras saiu perdendo do São Paulo com gol do Tricolor aos 28 do segundo tempo, com Luciano, de pênalti, mas buscou o empate nos minutos finais da partida, com Rony, nos acréscimos.