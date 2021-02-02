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Após empate com o Palmeiras, Rafael Forster sofre lesão grave e pode desfalcar Botafogo

Zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e foi substituído ainda nos minutos iniciais no duelo realizado no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 18:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter um problema para a reta final da temporada. Ainda no começo da partida diante do Palmeiras, nesta terça-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rafael Forster se machucou e sofreu uma lesão grave, podendo ficar afastado dos gramados por tempo indeterminado.
Com menos de dez minutos de jogo, o lateral-esquerdo subiu para cabecear e, quando voltou ao chão, torceu o tornozelo esquerdo. O Botafogo informou que o camisa 5 sofreu uma entorse grave na região e será reavaliado nesta quarta-feira, durante a reapresentação do elenco.
Rafael Forster deixou o gramado do Allianz Parque chorando e com o auxílio de uma maca, sem conseguir colocar o pé no chão. Hugo, jovem criado nas categorias de base, entrou no lugar do camisa 5.

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