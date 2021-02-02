Após empate com o Palmeiras, Rafael Forster sofre lesão grave e pode desfalcar Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode ter um problema para a reta final da temporada. Ainda no começo da partida diante do Palmeiras, nesta terça-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rafael Forster se machucou e sofreu uma lesão grave, podendo ficar afastado dos gramados por tempo indeterminado.

Com menos de dez minutos de jogo, o lateral-esquerdo subiu para cabecear e, quando voltou ao chão, torceu o tornozelo esquerdo. O Botafogo informou que o camisa 5 sofreu uma entorse grave na região e será reavaliado nesta quarta-feira, durante a reapresentação do elenco.