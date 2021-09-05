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Após empate com o Brasil, chances de acesso do Vasco à Série A do Brasileirão caem para menos de 10%

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, empate em casa tirou seis pontos percentuais das probabilidades de acesso do Cruz-Maltino...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 13:00
Crédito: O Vasco segue no meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
Uma rodada sem vencer é uma rodada a menos na luta por uma vaga de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E depois do empate com o Brasil de Pelotas, na última sexta-feira, as chances matemáticas de o Vasco conquistar o acesso caíram para menos de 10%.Mais especificamente 8%, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Neste momento, o Vasco é o nono colocado da Série B, com 32 pontos, a seis do Goiás, primeira equipe no G4.
Depois da vitória sobre a Ponte Preta, duas rodadas atrás, as chances de o Vasco conquistar o acesso eram de 14%. Segue sendo necessária uma reação histórica neste segundo turno para o retorno à elite se confirmar. O próximo jogo é contra o Avaí, adversário direto, nesta segunda-feira.

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