Após empate com o Brasil, chances de acesso do Vasco à Série A do Brasileirão caem para menos de 10%

Uma rodada sem vencer é uma rodada a menos na luta por uma vaga de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E depois do empate com o Brasil de Pelotas, na última sexta-feira, as chances matemáticas de o Vasco conquistar o acesso caíram para menos de 10%.Mais especificamente 8%, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Neste momento, o Vasco é o nono colocado da Série B, com 32 pontos, a seis do Goiás, primeira equipe no G4.