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futebol

Após eliminar o Liverpool, Bruno Fernandes diz não se conformar com as derrotas: 'Não é normal'

Meia português do Manchester United marcou o gol de falta que eliminou o Liverpool na FA Cup neste domingo...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 14:57
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Neste domingo, o Manchester United eliminou o Liverpool da FA Cup em uma difícil partida, que terminou com um 3 a 2 no placar após um belo gol de falta marcado por Bruno Fernandes. O português, que começou no banco, falou sobre não ser titular na partida e sobre derrotas de forma geral.
O United vai manter a liderança do Inglês? Veja a tabelaApós marcar o golaço de falta, Bruno Fernandes, em entrevista à BBC, falou sobre o fato de ter começado no banco de reservas em uma partida contra um rival por supostamente estar cansado.
- Cansado? Aos 26 anos não posso estar cansado. Se me sinto cansado agora, quando chegar aos 32 anos já não vou conseguir jogar, ou vou fazer um jogo a cada cinco. Não estou cansado. O treinador sabe o que é melhor para a equipe e decidiu dar uma oportunidade ao Donny van de Beek contra o Liverpool. É justo, porque ele está trabalhando muito bem e vai ser um jogador importante para nós - disse Bruno.
O jogador ainda comentou sobre a sua gana por vitórias, algo que a torcida do Manchester United dizia faltar no clube.
- Não me conformo com a ideia de perder jogos. Não é normal. Seja com os meus amigos, irmãos, ou com os vizinhos, eu quero sempre ganhar. É uma forma de pensar que vai estar sempre comigo - concluiu Bruno Fernandes.
O Manchester United é o líder do Campeonato Inglês com 40 pontos em 19 partidas, e enfrenta o Sheffield United nesta quarta-feira, às 17:15 (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da competição.

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