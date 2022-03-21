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Após eliminações, Vasco terá três semanas de preparação para a estreia na Série B do Brasileirão

Elenco se reapresenta na próxima quarta-feira, dia 23, de olho no primeiro jogo da segundona, que está marcado para o dia 9 de abril, contra o Vila Nova, em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 10:00

Publicado em 21 de Março de 2022 às 10:00

Após ser eliminado da Copa do Brasil e do Carioca, o Vasco voltará suas atenções ao grande objetivo do ano. O time só terá a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada e irá em busca do acesso tão sonhado pela torcida. Antes da estreia, o técnico Zé Ricardo terá três semanas livres para preparar a equipe e recuperar seus jogadores. A reapresentação está marcada para o próximo dia 23, na quarta.Mesmo com a mudança de postura diante do Flamengo, Zé Ricardo sabe que o Vasco precisa evoluir para estrear na Série B com o pé direito. O início da campanha está marcado para o próximo dia 9, diante do Vila Nova, em São Januário. Ao contrário da temporada passada, o novo grupo tentará pontuar desde o início para seguir no pelotão de frente e não ter problemas na sequência do campeonato.
Em meio à expectativa da estreia, o clube carioca convive com a esperança de mais investimento e a contratação de jogadores para qualificar o grupo. A presença dos representantes da 777 Partners nas instalações cruz-maltinas e no Maracanã trouxeram a idealização de dias melhores. Algo que pode se transformar em realidade caso a SAF seja aprovada pelo Conselho e Assembleia Geral.
Antes disso, o foco é total na preparação para uma segundona, que promete ser a mais intensa e disputada dos últimos anos. A competição nacional contará com a presença de seis campeões brasileiro: Cruzeiro, Grêmio, Sport, Bahia, Guarani e Vasco. Fora equipes cascudas, que conhecem bem o campeonato como: Náutico, CSA, CRB, Ponte Preta, Criciúma e Chapecoense.
+ ATUAÇÕES: Vasco muda postura, mas perde; Figueiredo se destacou, mas Juninho, Edimar e Raniel foram mal​​- Sem dúvida, os encaixes não acontecem da noite para o dia. Não é simplesmente imaginar que o jogador A vai encaixar bem com o B no setor. São muitas mudanças do ano passado para cá, e certamente com muitos jovens que oscilam, e um clube gigante que respira vitórias e necessita de dias melhores. Então são muitos componentes juntos, temos que modular esse equilíbrio, não adianta achar que tudo vai estar errado em um momento ruim ou que a gente vai estar certo depois de dois ou três jogos que fizer melhor - disse Zé Ricardo.
De olho na estreia, os jogadores do Vasco terão dois dias de folga e se reapresentam no dia 23, quarta-feira. Entre eles, está o ponta Lucas Oliveira, de 21 anos, que veio do Bangu, e já treinou com o grupo no CT Moacyr Barbosa. Para o treinador, os duelos contra o rubro-negro servirão de modelo para com que o time tenha a mesma postura apresenta neste domingo nas 38 rodadas da segundona.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- É controlar todos esses aspectos. Certamente os dois jogos que fizemos contra o Flamengo servirão de modelo para a gente no que diz respeito ao comprometimento. Nossa régua tem que ser essa, para que parta de um mínimo plausível para disputar uma Série B que se desenha tão difícil como em 2022. Vamos descansar dois dias, retornamos na quarta-feira com o foco total para a Série B - finalizou.
Crédito: VascofoieliminadodoCariocaedaCopadoBrasileagorasóteráaSérieBnatemporada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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