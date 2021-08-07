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Jogo em Salvador

Após eliminações na Copa do Brasil, Vitória e Vasco duelam na Série B

Os times caíram nas oitavas de final da Copa do Brasil e buscam recuperação no Estádio Barradão, em Salvador; duelo acontece neste sábado (07), às 19h30

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 08:47

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 ago 2021 às 08:47
Vasco
Lisca vê o Vasco em condições de reverter o placar negativo do Morumbi contra o São Paulo Crédito: Marcos Riboli/São Paulo
O Vasco volta a campo, às 19h30 (horário de Brasília) neste sábado (7), para encarar o Vitória em Salvador, no estádio Barradão. A Rádio Nacional transmite o duelo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida vai ter a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagem de Rodrigo Ricardo.
O clube carioca ocupa o meio da tabela com 22 pontos, já os baianos estão próximos à zona do rebaixamento com 13 pontos. No meio da semana, as duas equipes foram eliminadas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, o Vasco foi derrotado por 2 a 1 para o São Paulo
“De positivo é que podemos focar somente na Série B, nosso objetivo principal”, disse o técnico vascaíno, Lisca, acrescentando ainda que o esquema tático 3-3-3-1, utilizado no começo do jogo contra o Tricolor Paulista, não deve ser um padrão. “É importante você ter variações tanto ofensivas quanto defensivas.”
Faltam apenas quatro rodadas para o fim do primeiro turno do Brasileirão da Série B. O time baiano demitiu o técnico Ramon Menezes, após a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil e o provável substituto é Wagner Lopes, treinador de 52 anos com boa passagem pelo Vila Nova-GO.
Quem acaba de chegar como reforço no Vitória é o atacante Marcinho, ex-Botafogo, que comentou: “a gente tem um grupo de qualidade, competitividade e a gente tem tudo pra dar a volta por cima.”

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