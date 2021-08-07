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São Paulo pode usar retrospecto positivo na Arena da Baixada para recuperação no Brasileirão

Tricolor não perde no estádio desde 2018, com duas vitórias e um empate. Equipe busca retomar boa fase no Campeonato Brasileiro, onde está na zona de rebaixamento...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 08:00
Crédito: Matheus Meneses/MyPhoto Press/Lancepress!
O São Paulo tem um retrospecto positivo nos últimos três anos contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, e pode usar esse histórico para dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro, competição em que está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 12 pontos. A última derrota do Tricolor jogando no estádio paranaense foi em abril de 2018, pela quarta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o São Paulo foi derrotado 2 a 1 e deu adeus ao mata-mata nacional. Porém, nesse mesmo ano começou a série invicta do clube do Morumbi contra o Furacão fora de casa.
Os times voltaram a se encontrar no Campeonato Brasileiro e o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Nenê. Um ano depois, em 2019, nova vitória do Tricolor pelo placar mínimo, com tento marcado por Vitor Bueno. Já no Brasileiro de 2020, um empate por 1 a 1, com gol de Tchê Tchê, manteve essa fase invicta.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROAgora, o clube do Morumbi quer usar esse fator positivo para conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde o dia 10 de julho, quando ganhou do Bahia por 1 a 0, no Morumbi.
SÉRIE INVICTA DO SÃO PAULO NA ARENA DA BAIXADA 09/06/2018: Athletico- PR 0-1 São Paulo - Nenê - Campeonato Brasileiro​21/08/2019: Athletico- PR 0-1 São Paulo - Vitor Bueno - Campeonato Brasileiro17/01/2021: Athletico- PR 1-1 São Paulo - Renato Kayzer (ATH) e Tchê Tchê (SAO) - Campeonato Brasileiro

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