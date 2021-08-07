São Paulo pode usar retrospecto positivo na Arena da Baixada para recuperação no Brasileirão

Crédito: Matheus Meneses/MyPhoto Press/Lancepress!

O São Paulo tem um retrospecto positivo nos últimos três anos contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, e pode usar esse histórico para dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro, competição em que está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 12 pontos. A última derrota do Tricolor jogando no estádio paranaense foi em abril de 2018, pela quarta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o São Paulo foi derrotado 2 a 1 e deu adeus ao mata-mata nacional. Porém, nesse mesmo ano começou a série invicta do clube do Morumbi contra o Furacão fora de casa.

Os times voltaram a se encontrar no Campeonato Brasileiro e o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Nenê. Um ano depois, em 2019, nova vitória do Tricolor pelo placar mínimo, com tento marcado por Vitor Bueno. Já no Brasileiro de 2020, um empate por 1 a 1, com gol de Tchê Tchê, manteve essa fase invicta.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROAgora, o clube do Morumbi quer usar esse fator positivo para conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde o dia 10 de julho, quando ganhou do Bahia por 1 a 0, no Morumbi.