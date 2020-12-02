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Após eliminação na Libertadores, torcida do Flamengo protesta do lado de fora do Maracanã

Torcedores se reuniram na frente do portão pelo qual o time costuma deixar o estádio...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 00:32

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 00:32

Crédito: AFP
Logo após a eliminação na Libertadores, nesta terça-feira diante do Racing, a torcida do Flamengo protestou do lado de fora do Maracanã, palco do empate em 1 a 1 e a derrota nos pênaltis, contra jogadores e a atual diretoria do clube. O confronto foi disputado com portões fechados, mas diante da queda nas oitavas de final, um grupo de torcedores se reuniu na frente do portão pelo qual o time costuma chegar e deixar o estádio. A Polícia Militar está presente.
Gritos de "time sem vergonha" e "Brasileiro é obrigação" foram cantados pelo grupo, que teve vários alvos no protestos: Vitinho e Gustavo Henrique, entre outros, incluindo membros da atual diretoria do presidente Rodolfo Landim.

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