Após eliminação na Libertadores, torcida do Flamengo protesta do lado de fora do Maracanã

Logo após a eliminação na Libertadores, nesta terça-feira diante do Racing, a torcida do Flamengo protestou do lado de fora do Maracanã, palco do empate em 1 a 1 e a derrota nos pênaltis, contra jogadores e a atual diretoria do clube. O confronto foi disputado com portões fechados, mas diante da queda nas oitavas de final, um grupo de torcedores se reuniu na frente do portão pelo qual o time costuma chegar e deixar o estádio. A Polícia Militar está presente.