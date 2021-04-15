Após eliminação na Copa do Brasil, Kanu, do Botafogo, diz: 'Dói, mas vamos continuar firmes'

Nesta quarta-feira, o Botafogo foi superado para o ABC por 4 a 1 nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar, e deu adeus à Copa do Brasil, logo na segunda fase da competição. Titular na defesa do Glorioso, o zagueiro Kanu disse sobre a dor de ser eliminado, mas ratificou que agora o foco será voltado no grande objetivo da temporada: conseguir o acesso à Série A.
> Veja os jogos da segunda fase da Copa do Brasil- É frustrante (a eliminação). Desde o ano passado eu venho nessa luta de botar na cabeça que esse ano será diferente, e vai ser. Acho que estamos tentando, é uma coisa que vem de antes e nós estamos mudando, talvez quem vai colher são os jogadores que estarão aqui daqui a dois anos.
- O clube está se reformando, é difícil, eu fico noites sem dormir, imagina para os torcedores, mas nós vamos continuar firmes e trabalhando, acreditando neste processo e confiantes em nosso principal objetivo, que é retornar a Série A - completou o jogador.
Além da doída desclassificação, o Botafogo deixou de receber R$ 1,7 milhões que ajudaria muito nos cofres do clube, que vive uma crise financeira gigantesca. Assim, com o Campeonato Carioca perto do fim, o Botafogo só terá pela frente a Série B ao longo da temporada.
O Glorioso volta a campo no próximo sábado, contra o Fluminense, no Maracanã, precisando da vitória se quiser avançar às semifinais do Estadual. Vale ressaltar que com 12 pontos, o Alvinegro é o quinto colocado do campeonato a quatro pontos do Tricolor, clube que abre a zona de classificação para a fase seguinte. A partida que será às 16h (de Brasília), é válida pela 10ª rodada do Carioca.