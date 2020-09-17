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futebol

Após eliminação, Jorge Jesus fala sobre ida ao Benfica e saída do Flamengo: 'Não estou arrependido'

Treinador deixou o clube carioca para retornar ao futebol português, mas revelou
que esse sentimento nunca passou pela sua cabeça...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 11:55
Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial
Prestes a começar a nova temporada do Campeonato Português, Jorge Jesus foi questionado sobre sua ida ao Benfica. Após a eliminação nos playoffs e o adeus precoce à Liga dos Campeões, o treinador ex-Flamengo revelou não ter arrependimentos.
- Estou convencido de que o Benfica fará uma equipa forte e com grande qualidade. Não estou arrependido. Isso nunca passou pela minha cabeça. O futuro será vitorioso. Isso tem que ser com trabalho e com a adaptação dos jogadores - disse.Com a estreia do clube no Campeonato Português nesta sexta-feira, o Mister avaliou as chances de título do Benfica.
- Os favoritos são sempre aqueles que ganham. Quem é o campeão em título é o Porto e como treinador do Benfica respeito esse título, mas como treinador do Benfica também quero o conquistar - disse.

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