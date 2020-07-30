Após eliminação, Enderson Moreira quer mais reforços para o Cruzeiro

A eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro doeu no torcedor, gerando reflexões no clube e do seu treinador, Enderson Moreira. O comandante da Raposa disse que o time celeste ainda carece de reforços para o restante da temporada, principalmente para ir bem na Série B, maior objetivo da equipe mineira. Enderson afirmou que a diretoria está atenta às oportunidades de mercado, mas não irá fazer loucuras. -Há necessidade de reposição em alguns setores. A gente já sabe disso. Mas temos de ter tranquilidade, porque não podemos contratar qualquer jogador e depois se arrepender do que fizemos por pressa. A gente está verificando e dando oportunidade a jogadores jovens. Estamos observando o mercado com a possibilidade de jogadores um pouco mais maduros. Estamos trabalhando com as dificuldade que o clube tem. Precisa ter uma boa oportunidade. Boa oportunidade é quando um jogador está terminando um contrato ou está em baixa em um clube, e a gente sabe que pode recuperá-lo e fazer com que ele seja importante para a gente-disse. Enderson quer alguém para o lugar do colombiano Iván Angulo, que teve de ser devolvido ao Palmeiras, após breve empréstimo à Raposa. Outra solicitação do treinador é ter mais atletas experientes, já que o elenco é muito jovem. -Estamos trabalhando diariamente. Nosso foco é nos jogos, mas todos estão trabalhando com o objetivo de buscar as melhores opções. É claro que eu tenho que ser realista com o que o clube pode fazer hoje. E acho que a gente tem ido muito bem. Nomes que são importantes no mercado, que agregam. Jogadores que podem continuar nos apoiando na questão técnica, de maturidade. A gente teve bons jogadores contratados que deram uma resposta positiva. Com a saída do Angulo, é claro que vamos buscar um jogador com esse perfil dentro daquilo que a gente pensa e observa, respeitando as questões técnicas de quem trabalha diariamente não só na base como no profissional para a gente fazer o que pode ser feito de melhor-disse Enderson, para em seguida citar que há conversas com alguns nomes. -É uma função que não é esse jogador experiente. Todo mundo agora fala da saída dele, pois se trata de um jovem muito talentoso e que estava bem encaixado na nossa equipe. A gente perdeu e não pode ficar lamentando. Claro que estamos visualizando e há conversas sobre nomes importantes. Mas a gente aguarda, porque a gente não tem esse recurso financeiro para fazer uma investida em jogadores que são valorizados no mercado. Temos de ter paciência- concluiu o técnico, que pode ter em breve outro reforço indicado por ele: do lateral-direito Daniel Guedes, do Santos. Ele viria por empréstimo.