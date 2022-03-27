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  • Após eliminação do Corinthians, Vítor Pereira diz: 'Chegamos muito mais cansados do que eles'
futebol

Após eliminação do Corinthians, Vítor Pereira diz: 'Chegamos muito mais cansados do que eles'

Alvinegro foi derrotado no Morumbi por 2 a 1 e está fora da final do Estadual...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 20:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 20:03
O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, acredita que o pouco tempo de descanso da equipe antes de entrar em campo para enfrentar o São Paulo fez a diferença, o que resultou na eliminação de sua equipe, que perdeu por 2 a 1 na semifinal e está fora da decisão do Campeonato Paulista.
Antes do Majestoso, o Timão havia entrado em campo na quinta-feira, quando enfrentou o Guarani pelas quartas de final do torneio. O Tricolor jogou dois dias antes, na terça-feira, quando encarou o São Bernardo.
+ Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022- Para quem jogou futebol, para quem está dentro da realidade do que ponto de vista fisiológico, é muito fácil entender que uma equipe que tem 67 horas de recuperação desde o último jogo, chega a uma semifinal e defronta outra equipe que tem mais dois dias de recuperação do que nós, não é preciso abrir o livro da sabedoria para perceber que a diferença do estado em que nossa equipe chegou é totalmente diferente, em termos de intensidade - disse o treinador corintiano.
Vítor Pereira diz que fisiologicamente, está 'completamente fora de questão recuperar para um jogo em 67 horas'. Para ele, o fato de alguns jogadores serem mais experientes também atrapalha quando o tempo de recuperação é curto.
- É fácil entender que hoje defrontaram duas equipes, e lamento não termos a oportunidade de defrontar o São Paulo nas mesmas circunstâncias. Não conseguimos recuperar, chegamos a este jogo cansados, muito mais cansados do que eles - desabafou o treinador.
- Nós equilibramos com mudança do sistema na segunda parte, e com muita vontade e espírito de equipe fizemos um gol e criamos duas grandes oportunidades. Os jogadores foram bravos, tentaram, tentaram, tentaram. Mas de fato, é impossível jogar com qualidade quando o tempo de recuperação foi totalmente diferente - completou.
Crédito: VítorPereiraduranteoconfrontoentreSãoPauloeCorinthians(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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