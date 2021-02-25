Após 'duelos de alto nível e respeito', Dani Alves e Gerson se reencontram em final entre São Paulo e Flamengo

Pela Copa do Brasil ou pelo Brasileirão, São Paulo e Flamengo protagonizaram grandes jogos nesta temporada, com o Tricolor Paulista levando a melhor até agora, com três vitórias e a classificação no torneio mata-mata. Os confrontos ficaram marcados pelo embate entre Daniel Alves e Gerson, que "disputaram" por cada bola e cada centímetro do meio de campo. Nesta quinta-feira, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois meias encaram uma nova decisão.

Nas três partidas, o clima esquentou entre Dani Alves e Gerson em campo, mas, ao apito final, ambos ressaltaram o "duelo de alto nível de competição e máximo respeito", como publicou o meia tricolor, nas redes sociais, e compartilhou o camisa 8 rubro-negro. Para a final no Morumbi, contudo, é o time de do Flamengo, no ritmo de Gerson, é quem chega em melhor momento e só depende de si para ser campeão, enquanto o São Paulo, em crise, precisa pontuar para garantir sua vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores.> Confira a classificação completa e simule a rodada final do Brasileirão! Camisa 8, Gerson é quem mais fez partidas no Flamengo neste Brasileirão. São 33 partidas, sendo 32 como titular, com um gol e três assistências ao longo do campeonato. A participação do meia é fundamental na construção das jogadas do time, ditando o ritmo do jogo independentemente de quem seja seu parceiro: Willian Arão, Diego e Thiago Maia foram os principais em 2020/21.