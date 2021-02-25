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Após 'duelos de alto nível e respeito', Dani Alves e Gerson se reencontram em final entre São Paulo e Flamengo

Jogadores protagonizaram bons embates durante os confrontos dos times na atual temporada, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Copa do Brasil...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 09:00
Crédito: Gerson, do Flamengo, e Dani Alves, do São Paulo, se reencontram no Morumbi (F:Miguel Schincariol / saopaulofc.net
Pela Copa do Brasil ou pelo Brasileirão, São Paulo e Flamengo protagonizaram grandes jogos nesta temporada, com o Tricolor Paulista levando a melhor até agora, com três vitórias e a classificação no torneio mata-mata. Os confrontos ficaram marcados pelo embate entre Daniel Alves e Gerson, que "disputaram" por cada bola e cada centímetro do meio de campo. Nesta quinta-feira, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois meias encaram uma nova decisão.
Nas três partidas, o clima esquentou entre Dani Alves e Gerson em campo, mas, ao apito final, ambos ressaltaram o "duelo de alto nível de competição e máximo respeito", como publicou o meia tricolor, nas redes sociais, e compartilhou o camisa 8 rubro-negro. Para a final no Morumbi, contudo, é o time de do Flamengo, no ritmo de Gerson, é quem chega em melhor momento e só depende de si para ser campeão, enquanto o São Paulo, em crise, precisa pontuar para garantir sua vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores.> Confira a classificação completa e simule a rodada final do Brasileirão! Camisa 8, Gerson é quem mais fez partidas no Flamengo neste Brasileirão. São 33 partidas, sendo 32 como titular, com um gol e três assistências ao longo do campeonato. A participação do meia é fundamental na construção das jogadas do time, ditando o ritmo do jogo independentemente de quem seja seu parceiro: Willian Arão, Diego e Thiago Maia foram os principais em 2020/21.
Daniel Alves é o jogador responsável pela saída de bola do Tricolor, conduzindo a equipe do Morumbi ao ataque. No Brasileirão, deu nove assistências e marcou um gol. Entre os volantes dos clubes da Série A, é o líder em passes decisivos, com 70, de acordo com o SofaScore. Camisa dez e capitão do time, apesar das más atuações recentes, é considerado um líder dentro de campo.

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