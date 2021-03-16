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Após duelo particular com Suárez na ida, zagueiro do Chelsea não teme revanche do atacante uruguaio

Rüdiger foi o responsável por marcar o jogador do Atlético de Madrid no jogo de ida das oitavas de final e atletas tiveram alguns atritos ao longo de toda a partida...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 18:26
Crédito: DANIEL MIHAILESCU / AFP
Um dos grandes personagens do jogo de ida contra o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Champions League, o zagueiro Rüdiger, do Chelsea, falou sobre o duelo particular que teve com o uruguaio Luis Suárez. Para o defensor, não existe o clima de revanche por parte do camisa 9 colchonero.
+ Veja a tabela da Champions League- Não quero vingança. O que eu foco é ir bem e passar. O Atlético de Madrid não é só o Luis Suárez - disse Rüdiger em entrevista coletiva.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Rüdiger ainda elogiou Suárez e falou sobre a dificuldade que é marcar 'el Pistolero'.
- Ele é um dos melhores do mundo e mostrou isso em todas as equipes em que atuou. Liverpool, Barcelona, ​​Ajax, agora no Atlético... Ele luta muito com todas as bolas e é muito difícil defendê-lo - completou.

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