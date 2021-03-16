Após duelo particular com Suárez na ida, zagueiro do Chelsea não teme revanche do atacante uruguaio

Crédito: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Um dos grandes personagens do jogo de ida contra o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Champions League, o zagueiro Rüdiger, do Chelsea, falou sobre o duelo particular que teve com o uruguaio Luis Suárez. Para o defensor, não existe o clima de revanche por parte do camisa 9 colchonero.

+ Veja a tabela da Champions League- Não quero vingança. O que eu foco é ir bem e passar. O Atlético de Madrid não é só o Luis Suárez - disse Rüdiger em entrevista coletiva.

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Rüdiger ainda elogiou Suárez e falou sobre a dificuldade que é marcar 'el Pistolero'.