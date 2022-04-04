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Após dois vices 'doloridos', Dudu conquista seu primeiro Paulistão pelo Palmeiras em campo

Em 2020, quando o Verdão levantou a taça, ele já estava no Al Duhail, mas recebeu medalha por ter feito parte da campanha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 08:00

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 08:00

Maior ídolo do atual elenco e um dos maiores da história do Palmeiras, Dudu conquistou pela primeira vez o título do Paulistão com a camisa do clube dentro de campo, já que fora ele chegou a receber a medalha pela conquista de 2020. Dessa forma, cada vez mais protagonista, o camisa 7 agora tem todas as taças relevantes em nível nacional e continental atuando pelo Verdão.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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PÔSTER> Confira o pôster do Palmeiras Campeão Paulista de 2022
Desde 2015 no Alviverde, Dudu viveu inúmeras fases de altos e baixos do time, com finais, títulos e decepções, entre elas justamente decisões estaduais. Finalista em 2015 e em 2018, já como principal nome do elenco, o meia-atacante não conseguiu levar a equipe ao topo nesses dois anos e acabou sendo talvez o personagem principal desses dois doloridos vices-campeonatos.
Em 2015, quando chegou, levou o Verdão para a final contra o Santos e no primeiro jogo acabou desperdiçando um pênalti, que poderia abrir vantagem de 2 a 0 contra o rival. Na volta, foi expulso no fim da primeira etapa e viu seu time ser derrotado nos pênaltis após perder por 2 a 1 no tempo normal.Já em 2018, em final contra o maior rival Corinthians, ajudou o Palmeiras a vencer o primeiro jogo, na Neo Química Arena, por 1 a 0. No entanto, no segundo duelo, no Allianz Parque, levou 1 a 0 logo cedo. Na busca por empatar a partida, sofreu um pênalti, que acabou sendo cancelado pela arbitragem em decisão controversa, que os palmeirenses creem ter sido uma interferência externa. Nos pênaltis, o Timão venceu e Dudu desperdiçou cobrança.
Mas o Alviverde ainda chegaria em mais uma final de Paulistão, só que dessa vez sem Dudu. O camisa 7 participou da campanha da edição de 2020 antes da paralisação por conta da pandemia, porém acabou sendo emprestado ao Al Duhail, do Qatar, e não esteve presente nas fases finais da competição e não comemorou o título com os companheiros em campo. Apesar de ter recebido medalha e ser considerado campeão, o gostinho não era o mesmo.
Com saudades de "casa" e sem ter sido comprado pelo Al Duhail, Dudu voltou para o Palmeiras e com mais fome do que quando saiu, sendo campeão pela primeira vez da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana antes mesmo de completar um ano de seu retorno. Em meio aos dois, ainda foi vice-campeão mundial. Mesmo sem esse sonho, ainda havia uma "dívida" a ser paga: conquistar um Paulistão dentro de campo e sendo protagonista.
E ela foi muito bem paga. Um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista de 2022, Dudu se apresentou em alto nível com atuações que se aproximaram (ou ultrapassaram) aquelas que o levaram a ser um dos maiores ídolos do Palmeiras. Na goleada por 4 a 0 sobre o São Paulo, o camisa 7 foi um dos melhores em campo e foi essencial para o Verdão conquistar o estadual.
Agora, Dudu pode dizer que protagonizou, dentro de campo, os principais títulos possíveis dentro do Brasil e da América do Sul (Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores), restando "apenas" o Mundial de Clubes. Se depender dele, isso será consequência do trabalho que tem sido feito no Alviverde.
- Cheguei no meio da temporada, né? Estava em meio a 45 dias de férias lá no Qatar. Tinha que aprimorar a parte física e esse ano comecei muito forte. Treinei até nas férias e quero evoluir ainda mais a parte física. Mais um título, perdemos apenas a final do Mundial e acho que a equipe está de parabéns e está desenvolvendo um bom trabalho. Espero que a gente continue fazendo isso para buscar mais títulos ao longo da temporada - concluiu.
Crédito: DuduconquistouseuprimeiroPaulistãopeloPalmeirasdentrodecampo(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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