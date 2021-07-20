Após dois dias de folga, Corinthians tem maratona de treinamentos pela frente

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Após dois dias de descanso, o elenco do Corinthians volta às atividades nesta terça-feira (20), no CT Joaquim Grava.

Entre a derrota por 2 a 1 contra o Atlético-MG, no último sábado (17), na Neo Química Arena, e o próximo compromisso, na segunda-feira (26), contra o Cuiabá, fora de casa, serão oito dias e seis treinamentos, começando com o desta manhã.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosTodas as atividades serão no período matutino, e os atletas corintianos trabalharão nos dois dias do próximo fim de semana. No domingo (25), o elenco treina em São Paulo e posteriormente os relacionados para o compromisso do dia seguinte viajam ao Norte do país.

Essa é a segunda semana livre que o Timão tem para treinamentos, já que está fora das competições da Conmebol neste segundo semestre.