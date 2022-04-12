Após dois anos, Palmeiras volta a ter público no Allianz Parque pela Libertadores

O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores-2022. A partida, contra o Independiente Petrolero-BOL, terá um ingrediente importante para o time, que pela primeira vez em dois anos jogará com público no Allianz Parque pela competição continental. No período, todos os jogos foram com portões fechados por conta da pandemia.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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Em 10 de março de 2020, o Verdão foi ao gramado de sua arena para receber o Guaraní-PAR, pela fase de grupos da Libertadores. Naquele dia, o time ainda era comandado por Vanderlei Luxemburgo, e venceu o adversário por 3 a 1, com direito a três gols de Luiz Adriano. Pela data, é possível notar que o clube ainda não tinha dado início a esta era vencedora que vive atualmente.

A escalação do Alviverde foi: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano. No segundo tempo Vitor Hugo, Patrick de Paula e Zé Rafael entraram. Oito dos 14 jogadores que participaram do jogo não estão mais no clube. Apenas Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Dudu, Rony e Zé Rafael seguem no Verdão, coincidência ou não, todos são titulares absolutos com Abel Ferreira.Por conta da pandemia de Covid-19, que chegava no Brasil naquele momento, o futebol acabou paralisado poucos dias depois. Quando ele foi retomado, no segundo semestre de 2020, as partidas ocorreram sem a presença de público, que retornou apenas na reta final de 2021. No período, o Palmeiras não fez jogos em casa pela Libertadores. O último deles, contra o Atlético-MG, ainda não havia a liberação. De lá para cá, foram 11 jogos com portões fechados.

Mais de dois anos depois, o Verdão tem outro técnico, conquistou duas Libertadores no período, além de dois Paulistas, uma Recopa e uma Copa do Brasil. Por essas e outras, o reencontro do palmeirense com o seu time na competição continental é um marco importante para o duelo desta noite.

Jogos do Palmeiras com portões fechados, pela Libertadores, no Allianz Parque:

30/9/2020 - Palmeiras 5 x 0 Bolívar-BOL - Fase de Grupos Libertadores-2020​21/10/2020 - Palmeiras 5 x 0 Tigre-ARG - Fase de Grupos Libertadores-20202/12/2020 - Palmeiras 5 x 0 Delfin-EQU - Oitavas de final Libertadores-2020​15/12/2020 - Palmeiras 2 x 0 Libertad-PAR - Quartas de final Libertadores-202012/1/2021 - Palmeiras 0 x 2 River Plate-ARG - Semifinal Libertadores-202027/4/2021 - Palmeiras 5 x 0 Del Valle-EQU - Fase de Grupos Libertadores-2021​18/5/2021 - Palmeiras 3 x 4 Defensa-ARG - Fase de Grupos Libertadores-2021​27/5/2021 - Palmeiras 6 x 0 Universitario-PER - Fase de Grupos Liberta-202121/7/2021 - Palmeiras 1 x 0 U. Católica-CHI - Oitavas de final Libertadores-2021​17/8/2021 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Quartas de final Libertadores-202121/9/2021 - Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - Semifinal Libertadores-2021