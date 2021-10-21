Após dois anos dramáticos, Hazard pode jogar o primeiro 'El Clásico' desde que chegou ao Real Madrid

Crédito: ANTONIO VILLALBA / REAL MADRID

Após dois anos dramáticos, convivendo com os mais diversos tipos de lesões e decepcionando os torcedores do Real Madrid, o atacante Eden Hazard pode participar do primeiro "El Clásico" contra o Barcelona neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.Primeira temporada

Hazard chegou ao Real Madrid com status para ser a grande estrela do elenco desde a saída de Cristiano Ronaldo. No entanto, após estrear em meados de setembro, por conta de uma lesão na coxa, o atacante começou a ter problemas sérios no final de novembro.

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O atleta foi diagnosticado com uma microfissura no tornozelo direito, problema que o tirou de seu primeiro "El Clásico" disputado no dia 18 de dezembro de 2019. Este problema o afastou dos gramados por mais de dois meses até voltar a atuar diante do Celta de Vigo em fevereiro de 2020.

Após dois jogos, ambos pelo Campeonato Espanhol, o jogador sofreu uma fissura na fíbula direita, em uma região muito próxima em relação ao local machucado em novembro. Com isso, o clássico do dia 1ª de março não contou com a presença do belga, mas Vinícius Júnior substituiu o camisa sete e anotou um dos gols da vitória merengue.

Segunda temporada

Em sua segunda temporada com a camisa do Real Madrid, Hazard enfrentou problemas logo de cara. Uma lesão muscular na perna direita o afastou dos campos de futebol pelos sete primeiros duelos do Campeonato Espanhol, incluindo um confronto contra o Barcelona no dia 24 de outubro de 2020 em que os merengues saíram vitoriosos por 3 a 1.

Em 2021, após 15 minutos em campo diante do Elche, em março, Hazard voltou a sentir dores musculares. Na época, Zidane, então técnico do Real Madrid, se assustou com as sucessivas lesões do belga. E assim, o atacante não pôde participar do "El Clásico" do dia 10 de abril de 2021.

Momento de virada

Em sua trajetória com a camisa do Real Madrid, Eden Hazard também participou apenas de um clássico contra o Atlético de Madrid e perdeu os outros três confrontos pelo Campeonato Espanhol. Mas o belga espera virar esta página.

No início da atual temporada, o camisa sete não jogou uma partida completa sob comando de Carlo Ancelotti. O atacante ainda não perdeu nenhum confronto, embora esteja se recuperando de um problema físico para estar apto no domingo.