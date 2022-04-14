Após dias difíceis, Cássio é fundamental em vitória do Corinthians na Libertadores

Cássio já viu e viveu de tudo ao longo de sua carreira, mas nada irá se comparar ao terror e medo ao qual o goleiro do Corinthians e sua família foram submetidos na última semana, quando ele e sua esposa receberam ameaças de morte através do personal trainer da mulher.> GALERIA - Fagner e Mantuan se destacam em vitória do Timão; veja notas

Respaldado pela diretoria e após a identificação dos autores das ameaças, o capitão do Timão e sua família ficaram mais tranquilos, e a saída de um dos maiores ídolos do clube deixou de ser pauta.

- Foi uma semana difícil, de repente outras pessoas não jogariam, mas eu de maneira nenhuma ia deixar o Corinthians na mão. Tenho contrato com o Corinthians, amanhã ou depois não sei o que pode acontecer, ninguém sabe. Mas sou muito comprometido com o Corinthians, como sempre fui - disse o arqueiro após a vitória por 3 a 1 contra o Botafogo.

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Contra o Deportivo Cali, em um dos jogos mais importantes do Corinthians na temporada, Cássio não só foi uma das figuras mais importantes de equipe nos 90 minutos, como também provou mais uma vez ser importante para o time e querido pelos torcedores porque é tão idolatrado pela Fiel.

Segundo o Footstats, o camisa 12 realizou uma defesa difícil em cabeçada do zagueiro Burdisso aos 18 minutos do primeiro tempo, o que poderia ter mudado completamente o roteiro da partida.

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Ainda, segundo o site de estatísticas citado, o goleiro acertou os 14 passes tentados nos 90 minutos, e a saída com os pés é apontado por alguns como uma das deficiências do camisa 12. Ele acertou metade dos seus lançamentos, e mais importante, não sofreu nenhum gol. Cássio deve voltar a entrar em campo no sábado (16), às 19h, quando o Corinthians recebe o Avaí na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.