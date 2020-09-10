Após dez meses sem jogar, Giovanni comemora retorno aos gramados

A partida entre Coritiba e Atlético Mineiro, disputada no último final de semana e que terminou com vitória do Galo por 1 a 0 foi especial para um dos atletas da equipe paranaense.O meia Giovanni, que não entrava em campo desde o fim do ano passado, voltou a jogar, e entrou na partida restando pouco mais de 10 minutos para o término do confronto.

'Após dez meses sem entrar em campo, voltei a fazer o que amo. Não vou negar, foi o período mais difícil da minha carreira. Além da saudade dos gramados, veio a pandemia, e com isso, pensei em parar de jogar. Diante de todas essas situações, era difícil não ter esse tipo de pensamento, é inevitável, ainda mais na carreira de um atleta. Foram 10 meses de muita luta e dor. Hoje, vejo o quão fortalecido eu saí dessa batalha. Agradeço demais a cada um que me apoiou e que nunca me puxou para baixo. Família e amigos, meus mais sinceros agradecimentos, sem vocês, eu não teria força. Sou grato por quem sou e por momentos que vivi. Estou de volta. Mais forte, mais preparado e mentalmente falando, indestrutível. O que posso falar para vocês é nunca desistir, nunca mesmo. Obstáculos foram feitos para serem vencidos, e não tem coisa mais prazerosa do que olhar para trás e ver a barreira caída. Obrigado a todos', disse o camisa 10.