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futebol

Após dez meses sem jogar, Giovanni comemora retorno aos gramados

Camisa 10 do Coxa não entrava em campo desde novembro de 2019
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Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 15:03
Crédito: Divulgação
A partida entre Coritiba e Atlético Mineiro, disputada no último final de semana e que terminou com vitória do Galo por 1 a 0 foi especial para um dos atletas da equipe paranaense.O meia Giovanni, que não entrava em campo desde o fim do ano passado, voltou a jogar, e entrou na partida restando pouco mais de 10 minutos para o término do confronto.
Apesar do pouco tempo, os minutos dentro das quatro linhas foram importantes para o camisa 10, que ficou afastado durante todo este período por conta de uma lesão. O retorno foi muito celebrado pelo meia, que expressou todo esse sentimento através de suas redes sociais.
'Após dez meses sem entrar em campo, voltei a fazer o que amo. Não vou negar, foi o período mais difícil da minha carreira. Além da saudade dos gramados, veio a pandemia, e com isso, pensei em parar de jogar. Diante de todas essas situações, era difícil não ter esse tipo de pensamento, é inevitável, ainda mais na carreira de um atleta. Foram 10 meses de muita luta e dor. Hoje, vejo o quão fortalecido eu saí dessa batalha. Agradeço demais a cada um que me apoiou e que nunca me puxou para baixo. Família e amigos, meus mais sinceros agradecimentos, sem vocês, eu não teria força. Sou grato por quem sou e por momentos que vivi. Estou de volta. Mais forte, mais preparado e mentalmente falando, indestrutível. O que posso falar para vocês é nunca desistir, nunca mesmo. Obstáculos foram feitos para serem vencidos, e não tem coisa mais prazerosa do que olhar para trás e ver a barreira caída. Obrigado a todos', disse o camisa 10.

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