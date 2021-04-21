Após dez jogos, Holan repete números de Cuca no Santos

O argentino Ariel Holan completou dez jogos no comando do Santos na derrota diante o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na Vila Belmiro, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores. Com uma maratona de jogos entre Libertadores da América e Campeonato Paulista, o técnico possui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. São os mesmos números de ex-técnico Cuca nos primeiros dez jogos com o Peixe.
Os números de Ariel Holan e do ex-técnico Cuca no início de trabalho são inferiores ao de Jorge Sampaoli em 2019 e Jesualdo Ferreira em 2020. Com Sampaoli, o Peixe conquistou 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Sob o comando de Jesualdo foram 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates.Devido a maratona de jogos com o retorno do Campeonato Paulista, Holan está rodando o elenco com garotos da base. O Alvinegro lidera o grupo D do Paulista com nove pontos. Já na fase de grupos da Libertadores, o Peixe precisa somar diante o Boca Juniors, na próxima terça-feira, fora de casa.
Sampaoli - 6 vitórias, 2 derrotas e dois empates(V) Santos 1 x 0 Ferroviária - Campeonato Paulista(D) São Bento 4 x 0 Santos - Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 São Paulo - Campeonato Paulista(V) Bragantino 1 x 4 Santos - Campeonato Paulista(D) Ituano 5 x 1 Santos - Campeonato Paulista(V) Altos 1 x 7 Santos - Copa do Brasil(V) Santos 1 x 0 Mirassol - Campeonato Paulista(E) River Plate (URU) 0 x 0 Santos - Sul-Americana(V) Santos 3 x 0 Guarani - Campeonato Paulista(E) Palmeiras 0 x 0 Santos - Campeonato Paulista
Jesualdo Ferreira - 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates(E) Santos 0 x 0 Bragantino - Campeonato Paulista(V) Guarani 1 x 2 Santos - Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Inter de Limeira - Campeonato Paulista(D) Corinthians 2 x 0 Santos - Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Botafogo - Campeonato Paulista(E) Ferroviária 0 x 0 Santos - Campeonato Paulista(D) Ituano 2 x 0 Santos - Campeonato Paulista(E) Santos 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Paulista(V) Defensa y Justicia 1 x 2 Santos - Copa Libertadores(V) Santos 3 x 1 Mirassol - Campeonato Paulista
Cuca - 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates(E) Santos 1 x 1 Bragantino - Campeonato Brasileiro(D) Internacional 2 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Athletico PR - Campeonato Brasileiro(V) Sport 0 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro(D) Palmeiras 2 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro(D) Flamengo 1 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 Vasco - Campeonato Brasileiro(V) Ceará 0 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Atlético MG - Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro
Ariel Holan - 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates(D) São Paulo 4 x 0 Santos - Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Deportivo Lara - Copa Libertadores(V) Santos 2 x 1 Ituano - Campeonato Paulista(E) Deportivo Lara 1 x 1 Santos - Copa Libertadores(V) San Lorenzo 1 x 3 Santos - Copa Libertadores(E) Santos 0 x 0 Botafogo - Campeonato Paulista(E) Santos 2 x 2 San Lorenzo - Copa Libertadores(D) Ponte Preta 3 x 0 Santos - Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Inter de Limeira - Campeonato Paulista(D) Santos 0 x 2 Barcelona de Guayaquil - Copa Libertadores