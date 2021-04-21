Após dez jogos, Holan repete números de Cuca no Santos

O argentino Ariel Holan completou dez jogos no comando do Santos na derrota diante o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na Vila Belmiro, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores. Com uma maratona de jogos entre Libertadores da América e Campeonato Paulista, o técnico possui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. São os mesmos números de ex-técnico Cuca nos primeiros dez jogos com o Peixe.

Os números de Ariel Holan e do ex-técnico Cuca no início de trabalho são inferiores ao de Jorge Sampaoli em 2019 e Jesualdo Ferreira em 2020. Com Sampaoli, o Peixe conquistou 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Sob o comando de Jesualdo foram 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates.Devido a maratona de jogos com o retorno do Campeonato Paulista, Holan está rodando o elenco com garotos da base. O Alvinegro lidera o grupo D do Paulista com nove pontos. Já na fase de grupos da Libertadores, o Peixe precisa somar diante o Boca Juniors, na próxima terça-feira, fora de casa.